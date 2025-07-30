MUNDO
Alertas de tsunami são emitidos no Pacífico após tremor na Rússia
Tremor desencadeou advertências de ondulações de até três metros de altura
Por AFP
Um potente terremoto de magnitude 8,7 sacudiu nesta quarta-feira (30), o litoral russo da península de Kamchatka, onde várias pessoas ficaram feridas, e provocou alertas de tsunami em ambos os lados do Pacífico, incluindo Equador, Japão e Havaí.
O tremor desencadeou advertências de ondulações de até três metros de altura nas costas do Pacífico, segundo o Centro de Alerta de Tsunamis no Pacífico dos Estados Unidos, com sede em Honolulu, no Havaí.
O Equador está entre os países que poderiam ser atingidos pelas ondas, segundo o centro de alerta.
O primeiro tsunami, de 30 centímetros, foi observado na costa japonesa, informou a emissora de televisão nacional NHK. A onda chegou à ilha japonesa de Hokkaido, no norte, e a NHK indicou que as ondas subsequentes poderiam ser muito maiores.
As autoridades japonesas advertiram sobre ondas de até 3 metros de altura que poderiam atingir o litoral do arquipélago no Pacífico entre 10h e 11h30 locais (22h e 23h30 da terça-feira em Brasília).
Nesse sentido, a usina nuclear de Fukushima, que foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011, foi esvaziada.
"Evacuamos todos os trabalhadores e funcionários" da usina de Fukushima, disse à AFP uma porta-voz da TEPCO, a empresa que opera a planta, que, no entanto, acrescentou que não foram observadas "anomalias" no local.
O centro americano de alerta também advertiu para ondas de mais de três metros de altura em partes da costa da Rússia e do arquipélago do Havaí "nas próximas três horas".
Além disso, ondulações de um a três metros poderiam alcançar a ilha americana de Guam, no Pacífico, indicou o centro de alerta.
Toda a costa norte-americana do Alasca à Califórnia, incluindo o Havaí, está sob alertas de tsunami de diferentes graus, segundo o centro.
O sismo foi registrado às 20h25 de Brasília da terça-feira e seu epicentro foi localizado cerca de 136 km a leste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatskiy, na península russa de Kamchatka, a uma profundidade de 19 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
A imprensa estatal russa informou que várias pessoas ficaram feridas em Kamchatka, onde o governador regional, Vladimir Solodov, pediu à população que não se aproxime da costa.
Pelo menos seis réplicas estremeceram essa região do extremo oriente russo depois do sismo principal, uma delas de magnitude 6,9 e outra de 6,3.
Uma onda de tsunami inundou a cidade russa de Severo-Kurilsk, nas ilhas Curilas, segundo as autoridades locais.
Em 20 de julho, um terremoto de magnitude 7,4, seguido de numerosas réplicas, sacudiu essa mesma região, sem causar danos importantes.
A península de Kamchatka é o ponto de encontro das placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte, o que torna esta região uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta.
