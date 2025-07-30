Terremoto de 8,8 atinge a Rússia e gera tsunami no Pacífico

Ondas de tsunami podem ultrapassar três metros acima do nível do mar em algumas regiões do Havaí e da costa russa. - Foto: Reprodução

Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a Península de Kamtchatka, no extremo leste da Rússia, na manhã da quarta-feira, 30, pelo horário local - noite de terça-feira, 29, aqui no Brasil. Conforme informações de veículos de imprensa locais, o tremor gerou um tsunami que afetou diversas regiões do Pacífico, incluindo o Japão.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o epicentro foi localizado a 125 km de Petropavlovsk-Kamchatsky, cidade com quase 165 mil habitantes. O abalo ocorreu a uma profundidade de 19,3 km, que é considerada rasa e que aumenta a probabilidade da formação de tsunamis.

O governo russo confirmou a ocorrência de ondas perigosas na costa de Kamtchatka, com registros de até quatro metros de altura. As áreas costeiras começaçaram a ser evacuadas como medida de precaução. De acordo com autoridades, algumas pessoas tiveram ferimentos leves. Alguns casos foram registrados em um aeroporto regional. Algumas estruturas materiais sofreram danos.

Ponto vermelho indica o epicentro do terremoto de magnitude 8,8 ocorrido na costa leste da Rússia, em 29 de julho de 2025 | Foto: Reprodução USGS

A emissora estatal NHK, do Japão, informou que as ondas chegaram ao norte do país. O governo japonês emitiu alertas de emergência e previu ondas de até três metros em regiões costeiras. Como medida de segurança, áreas próximas à usina de Fukushima foram esvaziadas e serviços de trem foram temporariamente interrompidos.

No Havaí, as autoridades ordenaram a evacuação parcial da costa devido à ameaça de ondas potencialmente destrutivas. Alertas também foram emitidos em partes da Rússia, Alasca, e países ao longo da costa americana do Pacífico, como Estados Unidos, México, Chile e Equador. Nestas áreas o risco foi classificado como baixo.

O Serviço Geofísico da Academia de Ciências da Rússia afurmou que esse foi o terremoto mais forte registrado na região de Kamtchatka, desde 1952. O governador regional, Vladimir Solodov, confirmou danos e pediu para a população se manter longe do litoral.

Moradores de Severo-Kurilsk, no sul da península, também foram retirados. A cidade tem cerca de 2 mil habitantes. A ordem de evacuação foi confirmada pelo governador de Sakhalin, Valery Limarenko.

A Península de Kamtchatka está situada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico - uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica. O USGS alertou que as ondas de tsunami podem ultrapassar três metros acima do nível do mar em algumas regiões do Havaí e da costa russa.

A magnitude do terremoto indica um potencial de destruição elevado. Conforme informações da Universidade de Michigan Tech, tremores nessa faixa de intensidade são capazes de provocar sérios danos em áreas amplas, especialmente quando ocorrem próximos à superfície.



Entenda

Até 2,5: Não chega a ser sentido, mas os sismógrafos registram.

De 2,5 a 5,4: É sentido, mas causa apenas pequenos danos.

De 5,5 a 6,0: Danos a edifícios e outras estruturas.

De 6,1 a 6,9: Causam muitos danos em áreas densamente povoadas.

De 7,0 a 7,9: É um grande terremoto, com danos sérios, como prédios destruídos, em áreas habitadas.

De 8,0 ou mais: É um terremoto ainda mais forte, que pode destruir totalmente comunidades perto do epicentro.

Segundo o USGS, cada terremoto possui uma única magnitude, que representa a energia liberada durante o abalo. Esse valor pode ser ajustado à medida que sismógrafos analisam novos dados e apuram os cálculos iniciais.

Embora a escala Richter seja amplamente conhecida pelo público, ela deixou de ser usada na prática por especialistas. Hoje, a medição da magnitude dos terremotos é feita principalmente com a Escala de Magnitude de Momento, considerada mais precisa para eventos de grande intensidade.