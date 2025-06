Alta tensão: líder do Irã toma decisão estratégica

Aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo do Irã - Foto: KHAMENEI.IR / AFP

Aiatolá Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, nomeou três clérigos seniores como candidatos à sua sucessão caso seja assassinado, conforme apuração do jornal The New York Times.

A Constituição iraniana exige que a Assembleia de Peritos, um órgão clerical de 88 membros, que em caso de morte de um líder supremo, escolha um sucessor. O processo só foi utilizado uma vez desde a Revolução Islâmica de 1979, quando o próprio Khamenei foi eleito em 1989.

De acordo com o Times, Khamenei quer garantir uma transição rápida e ordeira em caso de morte.

A decisão vem após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar esta semana que o líder supremo do Irã é um "alvo fácil".

“Sabemos exatamente onde o chamado ‘Líder Supremo’ está escondido”, escreveu Trump em uma publicação no Truth Social na última terça, 17. “Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá – não vamos matá-lo!, pelo menos não por enquanto.”

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, também não descartou a possibilidade de matar Khamenei, afirmando que a morte do líder supremo não “escalaria o conflito, mas sim o encerraria”.