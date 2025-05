Amante do futebol e bem-humorado: conheça história do Papa Francisco

Papa Francisco durante audiência na Praça São Pedro, em Roma - Foto: Vincenzo PINTO | AFP

Um grande apóstolo da fé e uma figura que mudou para melhor a Igreja Católica, morreu nesta segunda-feira, 21. Com um perfil carismático e bem humorado, Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco. promoveu grandes revoluções durante o seu papado e chegou a ser professor antes de seguir a carreira religiosa.

O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, passou 38 dias hospitalizado com pneumonia grave e, após receber alta em 23 de março, parecia debilitado, embora tenha participado das celebrações da Páscoa no domingo.



Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Bergoglio foi o primeiro papa latino-americano da história e o primeiro da era moderna a assumir o cargo mais importante da Igreja Católica após renúncia do seu antecessor, Bento XVI.

Escolhido no dia 13 de março de 2013 através do conclave papal, Francisco passou quase 12 anos no cargo e foi o 266º Papa da Igreja Católica.

Formado em Ciências Químicas e professor de Literatura, Francisco era filho de imigrantes italianos e tinha um perfil jovial e descontraído. Em março de 1958, Bergoglio entrou no noviciado da Companhia de Jesus, congregação religiosa dos jesuítas, fundada no século XVI.

Já em 1963, o religioso estudou humanidades no Chile e voltou à Argentina para ser professor de literatura e psicologia no Colégio Imaculada Conceição de Santa Fé. Foi ordenado sacerdote no dia 13 de dezembro de 1969.

Também foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel entre 1980 e 1986 e, depois de completar sua tese de doutorado na Alemanha, serviu como confessor e diretor espiritual em Córdoba. Em 1992, Bergoglio foi nomeado bispo titular de Auca e auxiliar de Buenos Aires.

Em 1997, ele se tornou arcebispo titular de Buenos Aires. Em 2001, foi nomeado cardeal e primaz da Argentina pelo papa João Paulo II. Entre 2005 e 2011, ocupou a presidência da Conferência Episcopal do país durante dois períodos.

Morte

Em 14 de fevereiro, Francisco foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, com uma bronquite que causava graves dificuldades respiratórias.

Ele foi diagnosticado com pneumonia em ambos os pulmões, o que exigiu tratamento médico intensivo, levantando preocupações sobre sua condição. Recebeu alta em 23 de março.

Neste domingo, ainda em convalescença, apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e, com a voz fraca, desejou "Feliz Páscoa" aos milhares de fiéis reunidos.

A morte do papa dará início a uma série de cerimônias formais, ditadas pela tradição e regidas por regras muito precisas.

Estão previstos nove dias de serviços funerários, juntamente com um período de 15 a 20 dias para organizar um conclave com cerca de 130 cardeais eleitores para eleger um sucessor. Mais de dois terços deles foram nomeados por Francisco.

Enquanto isso, o cardeal camerlengo irlandês, Kevin Farrell, ocupará o cargo interinamente.