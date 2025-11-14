SHENZHOU-20
Após 204 dias, astronautas presos no espaço voltam à Terra
Missão estabeleceu um novo recorde de permanência em órbita para uma tripulação chinesa
Por Jair Mendonça Jr
A China concluiu com sucesso a missão espacial Shenzhou-20 nesta sexta-feira, 14, com o retorno seguro dos três taikonautas (astronautas da China) ao planeta Terra, após uma estadia de 204 dias na estação espacial Tiangong.
Leia Também:
A chegada, no entanto, ocorreu após um longo atraso provocado por um incidente envolvendo lixo espacial. A tripulação, composta pelo comandante Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie, aterrissou no sítio de Dongfeng, na Região Autônoma da Mongólia, e foi imediatamente reportada pela Agência Espacial Tripulada da China (CSMA) como estando "em boas condições de saúde".
A missão estabeleceu um novo recorde de permanência em órbita para uma tripulação chinesa, com 204 dias consecutivos no espaço. Além disso, o comandante Chen Dong agora detém o recorde individual chinês, ultrapassando a marca de 400 dias acumulados em órbita ao longo de sua carreira.
O resgate
O retorno da equipe, inicialmente previsto para o início de novembro, teve que ser adiado. Fontes indicam que a cápsula de retorno original da missão Shenzhou-20 foi danificada após ser atingida por detritos espaciais, tornando-a insegura para o reingresso na atmosfera.
Para garantir a segurança dos tripulantes, o processo de retorno utilizou a cápsula da missão sucessora, a Shenzhou-21, que estava acoplada à Tiangong. A medida contingencial demonstrou a capacidade de resposta e a segurança robusta dos protocolos operacionais da China no espaço.
A missão Shenzhou-20 foi crucial para a continuidade da construção e expansão científica da estação Tiangong, consolidando a presença de longo prazo da China na órbita baixa da Terra.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes