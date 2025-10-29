Objeto interestelar cruza a rota da NASA e preocupa cientistas

Objeto batizado de 3I/ATLAS é de origem interestelar - Foto: Divulgação

Um cometa misterioso, vindo de uma região desconhecida da galáxia, está em uma rota de colisão potencial no nosso sistema interno, acendendo um alerta nos principais centros de pesquisa do mundo. O objeto, batizado de 3I/ATLAS, é apenas o terceiro corpo celeste de origem interestelar já identificado pela ciência e está se aproximando perigosamente do Sol.

A passagem do visitante cósmico é tão próxima que está sendo monitorada com atenção especial pela Agência Espacial Norte-Americana (NASA). O motivo da preocupação? Cálculos recentes sugerem uma possibilidade remota de que o 3I/ATLAS cruze a rota da sonda solar Parker, uma das mais importantes missões espaciais ativas da agência.

Perigo iminente? Por que a trajetória do 3I/ATLAS é única

O grande ponto de interesse (e risco técnico) é que o 3I/ATLAS está programado para atingir seu periélio — o ponto mais próximo de sua órbita ao redor do Sol — justamente neste dia 29 de outubro.

Apesar da preocupação em relação aos equipamentos da NASA, a boa notícia é que o cometa não representa qualquer risco para a Terra.

O 3I/ATLAS é classificado como um "visitante cósmico" por um motivo: sua órbita é altamente hiperbólica e inclinada, indicando que ele não está ligado gravitacionalmente ao Sol. Em outras palavras, ele é um viajante solitário, comprovadamente vindo de fora do Sistema Solar.

O que o cometa revela sobre a galáxia e a origem da vida

Astrônomos de todo o mundo estão aproveitando essa oportunidade rara para "dissecar" o cometa.

A atividade do 3I/ATLAS está aumentando à medida que se aproxima do calor solar, o que já o fez desenvolver uma cauda visível em poderosos telescópios. É nessa cauda que reside o grande tesouro científico. Ao analisar os materiais liberados, os cientistas podem encontrar pistas sobre:

A formação de outros sistemas estelares: Os materiais carregados pelo 3I/ATLAS são vestígios de sistemas estelares distantes, dando aos astrônomos uma amostra de regiões que seriam impossíveis de alcançar diretamente.

Como ver o cometa

Apesar de sua imensa importância científica, o 3I/ATLAS não deve ser visível a olho nu. Para observá-lo, são necessários equipamentos especializados e telescópios potentes.

