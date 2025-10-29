Menu
COMETA ASSASSINO?

Objeto interestelar cruza a rota da NASA e preocupa cientistas

Astrofísicos monitoram a passagem arriscada do 3I/ATLAS, o terceiro visitante cósmico de fora do Sistema Solar. Estudo pode mudar tudo o que sabemos

Redação

Por Redação

29/10/2025 - 10:06 h
Objeto batizado de 3I/ATLAS é de origem interestelar
-

Um cometa misterioso, vindo de uma região desconhecida da galáxia, está em uma rota de colisão potencial no nosso sistema interno, acendendo um alerta nos principais centros de pesquisa do mundo. O objeto, batizado de 3I/ATLAS, é apenas o terceiro corpo celeste de origem interestelar já identificado pela ciência e está se aproximando perigosamente do Sol.

A passagem do visitante cósmico é tão próxima que está sendo monitorada com atenção especial pela Agência Espacial Norte-Americana (NASA). O motivo da preocupação? Cálculos recentes sugerem uma possibilidade remota de que o 3I/ATLAS cruze a rota da sonda solar Parker, uma das mais importantes missões espaciais ativas da agência.

Perigo iminente? Por que a trajetória do 3I/ATLAS é única

O grande ponto de interesse (e risco técnico) é que o 3I/ATLAS está programado para atingir seu periélio — o ponto mais próximo de sua órbita ao redor do Sol — justamente neste dia 29 de outubro.

Apesar da preocupação em relação aos equipamentos da NASA, a boa notícia é que o cometa não representa qualquer risco para a Terra.

Senado dos EUA aprova medida que anula tarifas ao Brasil
Avião é desviado após passageiro atacar dois jovens com garfo de metal
Israel rompe com cessar-fogo e ordena ataque imediato à Gaza

O 3I/ATLAS é classificado como um "visitante cósmico" por um motivo: sua órbita é altamente hiperbólica e inclinada, indicando que ele não está ligado gravitacionalmente ao Sol. Em outras palavras, ele é um viajante solitário, comprovadamente vindo de fora do Sistema Solar.

O que o cometa revela sobre a galáxia e a origem da vida

Astrônomos de todo o mundo estão aproveitando essa oportunidade rara para "dissecar" o cometa.

A atividade do 3I/ATLAS está aumentando à medida que se aproxima do calor solar, o que já o fez desenvolver uma cauda visível em poderosos telescópios. É nessa cauda que reside o grande tesouro científico. Ao analisar os materiais liberados, os cientistas podem encontrar pistas sobre:

  • A formação de outros sistemas estelares: Os materiais carregados pelo 3I/ATLAS são vestígios de sistemas estelares distantes, dando aos astrônomos uma amostra de regiões que seriam impossíveis de alcançar diretamente.
  • A origem de cometas e planetas: Estudar sua composição pode oferecer um novo olhar sobre como esses corpos celestes se formam em diferentes ambientes cósmicos.
  • O mistério da vida: A análise da poeira e do gelo liberados pode, inclusive, mudar o que sabemos sobre a distribuição de elementos essenciais e a origem da vida no universo.

Como ver o cometa

Apesar de sua imensa importância científica, o 3I/ATLAS não deve ser visível a olho nu. Para observá-lo, são necessários equipamentos especializados e telescópios potentes.

Confira vídeo do 3I/ATLAS

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

x