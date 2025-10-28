Avião é desviado após passageiro atacar dois jovens com garfo de metal

suspeito foi identificado como Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 anos - Foto: AFP | Arquivos

Um voo precisou ser desviado para Boston no último após um passageiro agredir dois adolescentes com um garfo de metal durante o serviço de bordo. O incidente aconteceu no sábado, 25, e provocou pânico entre os passageiros, que decolaram no voo Lufthansa, que saiu de Chicago rumo à Alemanha.

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o suspeito foi identificado como Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 anos, cidadão indiano que vivia no país com visto de estudante. Ele teria ferido dois jovens de 17 anos:

um no ombro;

outro na parte de trás da cabeça — usando um garfo metálico;

uma das vítimas sofreu um corte no couro cabeludo.

Confusão

Após o ataque, Usiripalli teria feito:

gestos simulando uma arma de fogo com as mãos;

colocado o “revólver imaginário” na boca e fingido atirar;

deu um tapa em uma passageira;

tentou agredir um membro da tripulação.

Diante da confusão, o piloto decidiu alternar a rota e pousar no Aeroporto Internacional Logan, em Boston, onde agentes federais prenderam o suspeito assim que a aeronave tocou o solo.

O que diz a Lufthansa?

Em nota, a Lufthansa confirmou o ocorrido e informou que o "desvio foi necessário por conta do comportamento agressivo de um passageiro". A companhia garantiu que todos os viajantes foram hospedados em hotéis e reacomodados em outros voos com destino a Frankfurt.

Acusação

Usiripalli foi formalmente acusado de agressão com arma perigosa com intenção de causar ferimentos durante um voo sob jurisdição dos Estados Unidos. Se condenado, ele pode enfrentar pena de até 10 anos de prisão e multa de até US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão).

As autoridades norte-americanas informaram ainda que o indiano cursava mestrado em estudos bíblicos no país. Ele deverá comparecer em breve ao tribunal federal de Boston, em data ainda não definida.