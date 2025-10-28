MUNDO
Arcebispo de Salvador é recebido em audiência pelo Papa Leão XIV
Encontro aconteceu no Palácio Apostólico do Vaticano, outros cardeais brasileiros também estiveram presentes
Por Redação
O Arcebispo de Salvador, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, foi recebido pelo atual Papa, Leão XIV, em uma audiência no Palácio Apostólico do Vaticano na última sexta-feira, 24.
Ainda no encontro, estavam presentes outros sacerdotes da Arquidiocese de Salvador, os padres Elísio Serpa e Márcio Augusto, que atualmente realizam estudos em Roma. Junto a eles também estava o cônego Edson Menezes, reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim.
Leia Também:
Durante a audiência junto ao pontífice, Dom Sérgio expressou sua gratidão pela “generosa e bela” referência a Santa Dulce dos Pobres, presente em um documento publicado pelo Papa.
“Agradeci ao Papa pela menção tão significativa à nossa Santa Dulce, cuja vida continua a inspirar a caridade e o serviço aos pobres em nossa Igreja”, destacou Dom Sérgio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes