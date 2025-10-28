Arcebispo de Salvador é recebido em audiência pelo Papa Leão XIV

O Arcebispo de Salvador encontrou o Papa no Vaticano - Foto: Divulgação | Arquidiocese de Salvador

O Arcebispo de Salvador, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, foi recebido pelo atual Papa, Leão XIV, em uma audiência no Palácio Apostólico do Vaticano na última sexta-feira, 24.

Ainda no encontro, estavam presentes outros sacerdotes da Arquidiocese de Salvador, os padres Elísio Serpa e Márcio Augusto, que atualmente realizam estudos em Roma. Junto a eles também estava o cônego Edson Menezes, reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim.

Durante a audiência junto ao pontífice, Dom Sérgio expressou sua gratidão pela “generosa e bela” referência a Santa Dulce dos Pobres, presente em um documento publicado pelo Papa.

“Agradeci ao Papa pela menção tão significativa à nossa Santa Dulce, cuja vida continua a inspirar a caridade e o serviço aos pobres em nossa Igreja”, destacou Dom Sérgio.