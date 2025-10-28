SAÚDE
Heal Institute celebra cinco anos e anuncia expansão para São Paulo
Heal tem especialidades como ginecologia, nutrologia e urologia
Por Redação
Referência em medicina de performance e longevidade, o Heal Institute celebra cinco anos como uma das principais clínicas voltadas à promoção de saúde e bem-estar integrativo no Brasil.
Com sede em Salvador, o instituto inicia uma nova fase com a inauguração de uma unidade em São Paulo, localizada nas imediações do Parque Ibirapuera.
A expansão marca o início de um projeto de crescimento nacional e reforça o compromisso da clínica em oferecer uma experiência de atendimento personalizada, baseada na excelência médica e no cuidado integral com cada paciente.
O Heal reúne um corpo clínico multidisciplinar formado por especialistas em ginecologia, nutrologia, urologia, coloproctologia, dermatologia, nutrição, estética avançada e medicina esportiva. Essa integração permite uma visão 360º da saúde, com protocolos individualizados para cada fase da vida.
Segundo os sócios-diretores Camilla Prado e Lucas Bittencourt, o momento é de celebração e consolidação.
“Nossa expansão representa a força do nosso time e a confiança dos nossos pacientes. O Heal nasceu com o propósito de transformar a forma como as pessoas se relacionam com a própria saúde, e é gratificante ver essa missão ganhando novos horizontes”, destacam.
Durante o mês de comemoração, o instituto promove uma programação especial de eventos e ações comemorativas, reunindo parceiros, pacientes e profissionais da área. A nova unidade reforça o posicionamento do Heal como referência em medicina integrativa e personalizada, aliando ciência, tecnologia e propósito para entregar resultados duradouros e sustentáveis.
