Senado dos EUA aprova medida que anula tarifas ao Brasil

Presidente Donald Trump e Lula se encontraram no domingo, 26, na Malásia - Foto: Evelyn Hockstein/Reuters

O Senado norte-americano aprovou nesta terça-feira, 28, uma medida que representa um golpe direto na política comercial de Donald Trump. Por 52 votos a 48, incluindo o apoio de cinco republicanos, os senadores decidiram anular as tarifas impostas ao Brasil, classificando-as como indevidas e sem respaldo legal.

A taxação havia sido aplicada em julho último, elevando em 40% os impostos sobre produtos brasileiros, além dos 10% que já estavam em vigor desde abril - o que fez as tarifas totais atingirem 50%. Para a maioria dos senadores, Trump extrapolou suas atribuições presidenciais ao recorrer à Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para implementar as medidas sem aprovação do Congresso.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da votação favorável, a decisão ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes. A Casa é controlada por aliados de Trump, que recentemente aprovaram uma regra interna impedindo a tramitação de qualquer proposta que revise ou anule suas tarifas comerciais. Na prática, o texto pode ficar parado sem prazo definido para ser votado.

A resolução foi apresentada pelo democrata Tim Kaine, da Virgínia, que argumenta que não existe nenhuma emergência real que justifique a medida. Ele recebeu apoio de nomes republicanos como Rand Paul, Thom Tillis, Lisa Murkowski, Susan Collins e Mitch McConnell.

Trump, por sua vez, alegou que as tarifas foram uma resposta às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que, segundo ele, restringem a liberdade de expressão de empresas e cidadãos americanos e demonstram perseguição política ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

O senador Thom Tillis, do mesmo partido de Trump, criticou a justificativa. Em conversa com site Punchbowl News ele disse: “a motivação por trás disso parece ser um desacordo com um processo judicial, e eu simplesmente não acho que isso seja uma base sólida para usar o instrumento comercial", declarou Tillis.

Durante a sessão, o líder democrata Chuck Schumer, de Nova York, acusou Trump de fabricar uma emergência para proteger um aliado político e classificou as tarifas como “infantis" e prejudiciais ao consumidor americano. Ele citou o café brasileiro como exemplo. O produto recebeu uma taxação de 50% e teve alta nos preços nos EUA.

Não é a primeira vez que o Senado tenta limitar o uso das chamadas “tarifas de emergência”. Em março, uma resolução semelhante buscou derrubar taxas sobre o Canadá, mas foi bloqueada na Câmara. Mesmo assim, a votação desta semana sinaliza crescente resistência bipartidária às medidas protecionistas de Trump.

Em nota, os senadores lembraram que os Estados Unidos importam mais de US$ 40 bilhões em produtos brasileiros anualmente, sendo quase US$ 2 bilhões apenas em café, e alertaram que o aumento de tarifas pode enfraquecer laços comerciais e empurrar o Brasil para uma parceria mais próxima com a China.

Embora a suspensão das tarifas ainda dependa da Câmara, o gesto do Senado foi interpretado em Washington como um recado político - e um possível sinal de apoio diplomático ao Brasil nas negociações comerciais em andamento.