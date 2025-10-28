Projetos de servidores são reconhecidos no Prêmio de Boas Práticas

Jerônimo fez a entrega das premiações e menções honrosas durante cerimônia, no CAB. - Foto: Joá Souza/GOVBA

O 12º Prêmio de Boas Práticas 2025 destacou cinco servidores públicos estaduais, nesta terça-feira (28), por projetos de impacto e iniciativas voltadas à inovação do trabalho que exercem na gestão pública.

O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado do vice-governador Geraldo Júnior, e de secretários de Estado, fez a entrega das premiações e menções honrosas durante cerimônia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, como parte da agenda estadual pelo Dia do Servidor Público.

“A gente quer estimular a criatividade dos servidores. Foram quase 200 iniciativas inscritas e 10 premiadas em dinheiro. Parabéns aos servidores pela dedicação ao trabalho público, por inovarem dentro de suas carreiras e desenvolverem ferramentas que qualificam a gestão pública”, disse o chefe do Executivo baiano durante a premiação.

Foram premiadas iniciativas nas áreas de segurança pública e justiça social das cidades de Salvador, Jequié, Irecê e Eunápolis. Entre os projetos premiados, o de erradicar a violência contra a mulher, desenhado pelo Major João Daniel Queiroz, da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi), de Salvador. Classificada em primeiro lugar nesta edição do Boas Práticas, a iniciativa teve destaque por dar uma nova abordagem à prestação de atendimento continuado às vítimas de violência doméstica.

“A minha ideia foi exatamente fazer cinco atendimentos pós-ocorrência, durante três meses, para acompanhar por mais tempo as assistidas. É, geralmente, nesse período, em que ainda não tem uma medida protetiva, que algumas mulheres querem até retirar a queixa, porque são ameaçadas e acabam revitimizadas”, explicou o major. O servidor contou que teve 100% de adesão das vítimas ao projeto e conseguiu impedir a reincidência dos crimes.

Outras propostas incluíram metodologias escolares para pessoas com deficiência, uso de plataformas digitais para os servidores simularem a aposentadoria e ações de inclusão no sistema prisional. Para o secretário da Administração do Estado (Saeb), Rodrigo Pimentel, a premiação é uma forma de aprimorar ferramentas para o melhor funcionamento da máquina pública.

“É uma forma de premiar aqueles servidores que têm ideias criativas, projetos para aprimorar a máquina pública. Desde 2007 temos esse prêmio e esse ano ampliamos a faixa de remuneração. A ideia é valorizar o servidor que pensa fora da caixa e traz, realmente, soluções inovadoras para o serviço público e para a própria sociedade”, frisou.

Premiação

Nesta edição, 198 projetos de servidores da administração estadual, de representantes dos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública concorreram à premiação, coordenada pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb). A análise técnica incluiu visitas presenciais realizadas por uma comissão composta por integrantes dos cinco poderes, que selecionaram dez iniciativas para a etapa final.

Os prêmios foram em dinheiro, nos valores de R$ 36 mil para o primeiro colocado; R$ 25 mil para o segundo; R$ 18 mil para o terceiro; R$ 11 mil para o quarto; e R$ 7 mil para o quinto. Os finalistas receberam R$ 3,6 mil cada pelo impacto dos seus projetos.

Dia do Servidor

Em celebração ao Dia do Servidor Público, também foram sancionadas pelo governador Jerônimo Rodrigues as leis que reajustam as gratificações dos cargos de servidores da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Tribunal de Contas do Município (TCM). O reajuste para as duas cortes de Contas e a Alba será de 9%, divididos em duas vezes de 4,5% — a primeira a partir de 1º de novembro de 2025 e a segunda em 1º de maio de 2026.

O governador ainda fez um ajuste na lei 14.799/24 que passa a permitir o desempenho da docência por servidores públicos em ações de capacitação para a sociedade civil em pastas como a Seplan, a Sesab e a SJDH. Com a liberação, os servidores públicos poderão estar à frente de capacitações em projetos sociais vinculados a programas estaduais.

Para os servidores concursados antes de 2016, o governador também assinou o decreto que regulamenta o art. 2º da lei nº13.222/15, permitindo a migração de regime previdenciário, que possibilita a adesão de pessoas concursadas à previdência complementar.

Vencedores do Prêmio de Boas Práticas 2025