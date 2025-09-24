ESPAÇO
Volta à Lua: NASA confirma data para enviar astronautas após 50 anos
Missão Artemis 2 levará quatro astronautas à órbita lunar entre fevereiro e abril de 2026, em meio à disputa espacial entre EUA e China
Por AFP
A Nasa anunciou, nesta terça-feira, 23, que tem previsto enviar astronautas para a órbita da Lua no começo de 2026, em uma corrida entre os Estados Unidos e a China para voltar à superfície do satélite natural da Terra.
Depois de ter vários adiamentos, a agência espacial americana garantiu, nesta terça, que a missão tripulada, chamada Artemis 2, será realizada entre fevereiro e abril do próximo ano.
“Temos a intenção de manter esse compromisso”, disse Lakiesha Hawkins, alta funcionária da Nasa, durante uma coletiva de imprensa.
Três astronautas americanos e um canadense serão os tripulantes desta missão, que se espera que seja a orbitar a Lua em mais primeira de meio século.
Mas Artemis 2 não tem como objetivo pousar na Lua. Esta será a meta da Artemis 3.
Enquanto Washington segue com o programa Artemis, a China avança em seu objetivo de enviar uma nave tripulada na superfície lunar no mais tardar em 2030.
Trump quer acelerar volta à lua
Durante seu segundo mandato, o presidente americano, Donald Trump, tem pressionado a Nasa para acelerar a volta das astronautas à Lua.
O líder republicano, que anunciou o programa Artemis durante seu primeiro mandato (2017-2021), quer que a agência espacial americana estabeleça bases na Lua e leve astronautas a Marte.
Seu governo fala de uma "segunda corrida espacial", após a concorrência protagonizada pelos Estados Unidos e pela extinta União Soviética durante a Guerra Fria, na segunda metade do século XX.
