Após 5 anos fechada, Catedral de Notre-Dame reabre na próxima semana

Em 15 de abril de 2019, o telhado da catedral explodiu - Foto: Reprodução

O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou nesta sexta-feira, 29, a catedral de Notre-Dame em Paris. Ele fez uma última visita antes da reabertura do marco histórico devastado por um incêndio em 2019.

O local está há mais de cinco anos sendo reconstruído e voltará a receber o público na próxima semana. No local, em visita transmitida ao vivo, o presidente disse que o prédio restaurado está “muito mais acolhedor”. Para ele, os artesãos que trabalharam na restauração fizeram o “impossível” ao curar uma “ferida nacional” deixada pelo fogo.

Em 15 de abril de 2019, o telhado da catedral em estilo gótica explodiu em chamas. Em pouco tempo, o fogo tomou conta da torre e quase derrubou as principais torres de sinos. Em todo o mundo, pessoas assistiram horrorizadas ao incêndio. O telhado desabou, mas as torres e a fachada se mantiveram.

Embora todos os esforços tenham sido feitos para manter a aparência original da catedral, a Notre Dame restaurada terá um aspecto inédito, pois uma equipe internacional de designers e arquitetos criou um espaço luminoso que causa um impacto visual diferente aos visitantes.

A limpeza dos vitrais, antes escuros com o passar do tempo, também permite uma maior entrada de luz no interior. Além disso, novas pedras de tom creme e uma nova mobília foram instaladas.

Já o campanário gótico do século 19, que desmoronou no incêndio, foi recriado como uma cópia exata do original.

“Foi um projeto de renovação excepcional”, disse o entalhador de pedras Samir Abbas, que aguardou ao lado de outros 1.300 trabalhadores pela chegada de Macron.

A inauguração oficial está marcada para 7 de dezembro, um sábado, com a presença de Macron, do arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, e outras autoridades. A primeira missa aberta será no dia seguinte, às 18h30 (14h30 em Brasília). Outras celebrações transcorrem na semana seguinte.

“Na noite de 15 de abril, centenas de milhares se comprometeram com o que, então, parecia uma aposta impossível: restaurar a catedral e devolver-lhe seu esplendor dentro do prazo sem precedentes de cinco anos”, lembrou o arcebispo Laurent Ulrich. “Estamos muito ansiosos para receber o mundo inteiro sob o teto de nossa catedral.”