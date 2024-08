Após fazer selfie, mulher cai de altura de 18m em desfiladeiro; vídeo

Uma indiana, identificada como Nasreen Amir Kureshi, de 29 anos, caiu de uma altura de 18 metros em um desfiladeiro localizado em Borne Ghat, na Índia, após fazer uma selfie. Ela e um grupo de amigos retornava de uma trilha, no último domingo, 4, quando o acidente aconteceu.

Leia mais:

>> Rompimento de foguete coloca satélites sob risco no espaço

>> Papa Francisco pede orações para vítimas de queda de avião em SP

Segundo informações preliminares, ela teria escorregado próximo à borda de um desfiladeiro e caiu na densa vegetação abaixo. Uma operação de resgate foi iniciada imediatamente, segundo o jornal "Times of India". A indiana foi socorrida e sobreviveu.

😱Fatal Selfie... Be careful



A 29-year-old woman from Pune, Nasreen Amir Kureshi, fell approximately 50 feet into a gorge at Borne Ghat while trying to take a selfie. Nasreen, who lives in Warje, was with friends returning from the Thoseghar waterfall when the accident happened. pic.twitter.com/iA6aK7HH37