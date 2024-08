Papa Francisco pede orações para vítimas de queda de avião em SP

Aos domingos, o Papa Francisco aparece na janela de seu apartamento, no Vaticano - Foto: Reprodução | Vatican News

Pontualmente às 12 horas, de todo domingo, o Papa Francisco aparece na janela de seu apartamento, no Vaticano, para um breve discurso. Neste 11 de agosto, o discurso veio com um pedido. O sacerdote católico pediu orações para as vítimas do acidente aéreo de Vinhedo, que matou 62 pessoas na última sexta-feira, 9.

#RezemosJuntos pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil. — Papa Francisco (@Pontifex_pt) August 11, 2024

“Rezemos também pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil”, disse o pontífice diante de uma multidão reunida na Praça São Pedro, no Vaticano. “Pelos fiéis defuntos: Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e brilhe para eles a luz perpétua. Descansem em paz. Amém”, continuou Francisco.

Desastre aéreo em SP

Um avião modelo ATR-72, da Companhia Aérea VoePass, antiga Passaredo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, com 61 pessoas a bordo. O acidente aconteceu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes.

O avião caiu na área de um condomínio residencial, no entanto não atingiu nenhuma residência.

Estavam na aeronave 4 tripulantes e 58 passageiros no momento do acidente.

O avião, de matrícula PS-VPB, fazia o voo 2Z2283 e decolou às 11h58 de Cascavel, segundo o aplicativo FlightRadar24. A chegada em Guarulhos estava prevista para 13h50.

O aplicativo mostra que, ao passar por Vinhedo, quando iniciava o procedimento de pouso, o avião teve uma queda brusca e caiu em parafuso.

Uma falha no sistema anti-congelamento do avião é uma das principais hipóteses para o acidente. Esse problema teria causado o acúmulo de gelo na aeronave, levando-a a girar em uma manobra conhecida como estol, antes de colidir com o solo.

O especialista em aviação Roberto Peterka afirmou, em entrevista ao site Metrópoles, que se a aeronave estivesse com mais altitude, o gelo poderia ter derretido, permitindo que o avião retomasse as condições normais de voo.

“Ele veio numa perda de controle em voo. A hipótese provável é justamente a formação de gelo. O gelo acaba se formando nas asas e altera o perfil aerodinâmico, e aí a aeronave perde a sustentação e vem para o chão. Provavelmente, se ele tivesse mais altura, o gelo poderia descongelar, e ele adquirir as condições de voo normal.