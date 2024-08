Caso Vinhedo: com corpos removidos, entenda o próximo passo

Ainda na noite de sábado, os motores do avião e a cauda também foram retirados do local do acidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após a remoção de todos os corpos das 62 vítimas da tragédia aérea em Vinhedo (SP), os destroços da aeronave serão enviados ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O órgão deve trabalhar em um relatório preliminar sobre o que teria provocado a queda do avião nos próximos 30 dias.

As equipes de resgate concluíram a retirada dos corpos dos destroços da aeronave na noite deste sábado, 10. O Instituto Médico Legal (IML) Central de São Paulo foi fechado para atender apenas as vítimas do acidente e as famílias aguardam para fazer o reconhecimento. Pelo menos 30 já passaram por necropsia e foram planilhados e radiografados.

Ainda na noite de sábado, os motores do avião e a cauda também foram retirados do local do acidente. A VoePass vai encaminhar os objetos para perícia. O recolhimento do restante dos destroços será feito pelo Cenipa.

Leia mais:

>> Depois de acidente, piloto pede respeito e afirma que avião é seguro

>> Piloto morto em queda de avião não estava escalado para voo, diz amigo

>> Voepass coloca médicos e psicólogos para atender famílias do acidente

As equipes que trabalham na tragédia encontraram “um desenho da aeronave no chão”. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião da Voepass “caiu chapado” no terreno, apresentando a área da cabine mais preservada e com grande destruição por conta do incêndio da metade para a cauda.

Com isso, a retirada dos corpos foi facilitada. O porta-voz do Corpo de Bombeiros Maycom Cristo afirmou que o resgate foi feito da cabine em direção à cauda da aeronave, fileira por fileira. Segundo ele, apesar da colisão com o solo, os corpos permanecem nos mesmos lugares em que estavam durante o voo.

Os corpos que estavam na parte traseira da aeronave devem ser os de mais difícil identificação.