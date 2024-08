Após grandes manifestações, primeira-ministra de Bangladesh renuncia

Após sua saída, milhares de manifestantes invadiram nesta segunda a residência oficial da primeira-ministra - Foto: AFP

O comandante do Exército de Bangladesh, general Waker-Uz-Zaman, anunciou nesta segunda-feira,5, que vai formar um "governo provisório", após a renúncia da primeira-ministra, Sheikh Hasina, que fugiu da capital, Daca.



Leia mais

>> Paciente em surto incendeia unidade do Caps no interior baiano

"Vamos formar um governo provisório", declarou o general em uma mensagem à nação exibida pela televisão estatal.



Antes da renúncia, Hasina precisou deixou a capital, Daca, e seguir para um local "mais seguro", em um momento de grandes manifestações que exigem a sua renúncia, anunciou uma fonte próxima à governante.

"Ela e sua irmã deixaram Ganabhaban (a residência oficial da primeira-ministra) e seguiram para um local mais seguro", declarou a fonte, que pediu anonimato.



Leia mais

>> Eterno 'Caçulinha', do Domingão do Faustão, morre aos 86 anos em SP

"Queria gravar um discurso, mas não teve a oportunidade de fazer", acrescentou.



Após sua saída, milhares de manifestantes invadiram nesta segunda a residência oficial da primeira-ministra, segundo imagens exibidas da televisão, depois que uma fonte do governo informou à AFP que Sheikh Hasina fugiu para um "local mais seguro".



Leia mais

>> Surto de varíola dos macacos na África preocupa OMS

As imagens do Channel 24 mostram uma multidão entrando na residência de Hasina e acenando para as câmeras.