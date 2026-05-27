Após sete dias presos, mergulhadores encontram sobreviventes em caverna

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Cinco das sete pessoas que estavam desaparecidas dentro de uma caverna inundada no Laos foram encontradas com vida nesta quarta-feira, 27, após uma semana presas no local. O resgate mobiliza mergulhadores especializados e ainda enfrenta dificuldades para retirar os sobreviventes da área.

O grupo entrou na caverna, localizada na província de Xaysomboun, no nordeste do país asiático, no último dia 20 de maio. Segundo informações divulgadas por veículos estatais, os laosianos procuravam ouro quando fortes chuvas provocaram uma inundação repentina e bloquearam a saída.

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Vídeo mostra sobreviventes cobertos de lama

As primeiras imagens divulgadas do resgate mostram cinco homens cobertos de lama em uma passagem estreita da caverna enquanto eram filmados por mergulhadores.

O vídeo foi publicado pelo socorrista tailandês Norrased Palasing, que participou diretamente da operação.

“Encontramos cinco laosianos. Todos estão a salvo. Continuaremos prestando ajuda”, afirmou o mergulhador nas imagens divulgadas.

Retirada da caverna ainda preocupa equipes



Apesar da localização dos sobreviventes, os socorristas afirmam que a retirada do grupo ainda será uma etapa complicada da operação.

O mergulhador finlandês Mikko Paasi contou que precisou retornar rapidamente ao interior da caverna para levar suprimentos aos homens encontrados.

Segundo ele, a prioridade agora é ajudar os sobreviventes a recuperarem forças antes da saída.

“Ainda temos pela frente a tarefa de tirá-los de lá, e não será fácil”, declarou Paasi nas redes sociais.

Buscas por desaparecidos continuam

De acordo com o Lao Security News, equipes de resgate continuam procurando outras duas pessoas que seguem desaparecidas.

Os socorristas também devem levar alimentos e medicamentos aos cinco sobreviventes encontrados.

Segundo as autoridades locais, o grupo estava a cerca de 300 metros da saída da caverna.

Mergulhadores participaram de resgate histórico na Tailândia

Os mergulhadores Norrased Palasing e Mikko Paasi também participaram da operação que ganhou repercussão mundial em 2018, quando uma equipe juvenil de futebol ficou presa em uma caverna inundada na Tailândia.