Artefato achado em escavação indica que guerreiro bíblico existiu

selo data de aproximadamente 2.700 anos - Foto: Divulgação / Autoridade de Antiguidades de Israel

Uma recente descoberta feita pela Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA) pode lançar luz sobre a historicidade de um dos guerreiros do rei Davi, mencionado na Bíblia. Durante escavações realizadas nas proximidades da muralha Sul do Monte do Templo em Jerusalém, os arqueólogos encontraram um selo talhado em rocha com uma inscrição que remete a Yeho'ezer, filho de Hosh'ayahu, possivelmente um alto oficial do Reino de Judá.

O selo, que data de aproximadamente 2.700 anos, é considerado uma das mais importantes peças já descobertas em escavações na antiga Jerusalém. De acordo com o Dr. Navot Rom, um dos diretores da pesquisa, o selo apresenta um nível artístico elevado, com uma gravação espelhada que indica que servia tanto para assinar documentos quanto como um amuleto.

Acredita-se que o selo poderia ser usado pendurado em uma corrente ao redor do pescoço. No centro da peça, uma figura alada em vestes listradas é representada de perfil, com cabelos longos e uma coroa. A figura levanta um braço com a palma aberta, possivelmente segurando algum objeto.

Pesquisadores que analisaram o selo buscaram referências na literatura antiga e descobriram que Hosh'ayahu é mencionado no Primeiro Livro de Crônicas como um dos guerreiros do rei Davi. A descoberta não apenas reforça a presença de figuras mencionadas na Bíblia, mas também sugere que Jerusalém era um centro multicultural, influenciado por diversas tradições da época. Além disso, as evidências apontam para o fato de que a habilidade de escrever não era exclusiva da elite, mas acessível a uma gama mais ampla de pessoas na sociedade.