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Asteroide gigante vai passar perto da Terra neste sábado (27)

Planetoide tem entre 750 e 1.650 metros de diâmetro

Agatha Victoria Reis
Por
Asteroide gigante
Asteroide gigante - Foto: Getty Imagens

Um asteroide gigante fará uma passagem próxima à Terra neste sábado, 27. De acordo com estimativas, a rocha espacial, chamada de 152637 (1997 NC1), tem entre 750 e 1.650 metros de diâmetro.

A informação foi divulgada pelo site Olhar Digital. O tamanho do asteroide, coincide a 15 campos de futebol enfileirado e é superior ao meteoro de Chelyabinsk, que apareceu na Rússia em 2013.

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Asteroide pode atingir a terra?

Mesmo o asteroide sendo de grandes proporções, o risco de atingir a Terra é inexistente. Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), o planetoide passará a cerca de 2,56 milhões de quilômetros do planeta.

Isso é equivalente a 6,6 vezes a separação média entre a Terra e a Lua. Essa distância é considerada segura pelos especialistas.

O asteroide está entre mais de 41 mil objetos próximos da Terra (NEO, na sigla em inglês) que são monitorados por astrônomos. Esse número de registros tende a aumentar com a entrada em operação do Observatório Vera Rubin, no Chile, que já identificou 11 mil novos objetos do Sistema Solar.

Além disso, a rocha se enquadra entre os chamados asteroides potencialmente perigosos (PHA). A denominação é dada a objetos espaciais próximos que tenham mais de 140 metros de diâmetro.

Mais sobre o asteroide 152637 (1997 NC1)

  • Distância mínima: 2.559.461 km da Terra
  • Velocidade: 8,9 km por segundo
  • Risco de impacto: inexistente
  • Descoberta: 1997
  • Tamanho estimado: 750 a 1.650 metros
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