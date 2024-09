Ataque a faca deixa três mortos e vários feridos em festa na Alemanha

Após o ataque, um dos organizadores subiu ao palco e pediu ao público para deixar o local - Foto: Ina Fassbender | AFP

Três pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas em um ataque a faca ocorrido na noite desta sexta-feira (23) durante uma festa para comemorar o 650º aniversário da cidade alemã de Solingen.

Segundo uma porta-voz da polícia de Düsseldorf, o autor do ataque fugiu e uma grande operação estava em andamento para tentar encontrá-lo.

O canal de TV ZDF reportou uma grande mobilização de forças da segurança na região. Segundo uma fotógrafa da AFP, os agentes tinham a ajuda de unidades das forças especiais e de um helicóptero que sobrevoava o local.

“O agressor esfaqueou pessoas aleatoriamente", disse ao tabloide alemão Bild outro porta-voz da polícia. O veículo noticiou que três pessoas morreram, assim como o site do jornal Solinger Tageblatt, que citou os bombeiros e relatou que havia sete feridos, três deles em estado muito grave e outros três em estado grave.

O ataque ocorreu no centro da cidade, de mais de 150 mil habitantes, que fica perto de Düsseldorf. Segundo o Solinger Tageblatt, autoridades pediram que o público deixasse o local da festa e evacuassem o centro da cidade.

- Horror e choque -

“Estamos todos em estado de choque, horror e grande tristeza nesta noite em Solingen. Queríamos celebrar juntos o aniversário da nossa cidade e temos agora mortos e feridos a lamentar”, publicou o prefeito Tim-Oliver Kurzbach no site da cidade. “Parte meu coração que um ataque tenha ocorrido em nossa cidade. Fico com lágrimas nos olhos ao pensar naqueles que perdemos. Rezo por todos aqueles que ainda lutam pela vida."

O público havia se reunido em uma praça no centro da cidade para o primeiro de três dias de celebrações, que incluíam música, teatro e shows de variedade e comédia. As autoridades municipais esperavam receber até 75 mil visitantes nos três dias de evento.

Após o ataque, um dos organizadores subiu ao palco e pediu ao público para deixar o local, explicando que as equipes de emergência tentavam salvar várias pessoas, informou o Solinger Tageblatt.

Um homem identificado como Lars Breitrzke relatou ao periódico que estava perto do palco e que “percebeu, na expressão do cantor, que algo estava errado. Depois, uma pessoa caiu no chão a um metro de mim."

Primeiramente, a testemunha pensou que se tratasse de alguém alcoolizado, mas, ao se virar, viu outros espectadores caídos e manchas de sangue no chão.

Vários ataques a faca foram registrados no último ano na Alemanha, o que levou a ministra do Interior, Nancy Faeser, a prometer acabar com esse tipo de crime.

O país enfrenta uma dupla ameaça à sua segurança: os atentados jihadistas e as ações de grupos de extrema direita.