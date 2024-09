Grupo rebelde explode petroleiro e imagens assustam; vídeo

- Foto: Reprodução

O ataque dos rebeldes huthis do Iêmen contra um petroleiro no Mar Vermelho na quarta-feira provocou três incêndios no navio, cuja tripulação havia sido evacuada, indicou a agência britânica de segurança marítima UKMTO nesta sexta-feira (23).

A UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), dirigida pela Marinha Real, declarou que "recebeu um relatório que indica que três incêndios foram observados" no petroleiro grego "Sounion", que foi alvo de três projéteis a oeste do porto de Hodeidah, no Iêmen, na quarta-feira.

O barco "parece que está à deriva", acrescentou a agência britânica.

O petroleiro, que pertence à empresa Delta Tankers, com sede em Atenas, perdeu sua força de propulsão e se encontrava ancorado no Mar Vermelho, entre Eritreia e Iêmen, após o ataque reivindicado pelos huthis, apoiados pelo Irã.

A missão da União Europeia no Mar Vermelho afirmou na quinta-feira que evacuou a tripulação do petroleiro, e alertou sobre o "risco ambiental" que o barco abandonado gera.

O Mar Vermelho e o Golfo de Áden são palcos frequentes de ataques dos rebeldes iemenitas contra barcos que consideram relacionados com Israel. Segundo os huthis, os ataques são realizados em solidariedade aos palestinos da Faixa de Gaza pelo conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

As ações dos rebeldes, que afetam o comércio mundial, para o qual essa área marítima é essencial, levaram os Estados Unidos a criarem uma coalizão marítima internacional e a atacarem alvos rebeldes no Iêmen, às vezes com ajuda do Reino Unido.