Bombeiros atuam no combate a incêndio florestal no oeste do estado

Equipes do Corpo de Bombeiros da Bahia estão atuando, nesta quinta-feira, 22, no combate a incêndio nas cidades de Muquém de São Francisco, Barreiras e Lapa, no Oeste da Bahia.

Além do combate, os militares também estão realizando ações preventivas através de orientações que têm o objetivo de evitar a ocorrências de incêndios florestais nos municípios de Iraquara, Juazeiro, Lençóis e Vitória da Conquista.

