Resorts internacionais de luxo serão construídos no Litoral Norte

Ponta de Inhambupe Residences - Foto: Divulgação

Acomodações de luxo e serviços personalizados serão construídos em Baixio, no litoral norte da Bahia. A iniciativa é do Grupo Prima, empresa estabelecida em 2005 na capital baiana e que é dona do Hotel Fasano Salvador, localizado na Praça Castro Alves.



Leia mais:

>> Bares e restaurantes nas coberturas de hotéis de Salvador

>> Infraestrutura do setor hoteleiro é destaque na Costa dos Coqueiros

>> Restaurante Guarany foi criado para oferecer aconchego e boa comida

Na Vila de Baixio, já estão em funcionamento o Hotel Boutique & SPA Ponta de Inhambupe e a Pousada Aldeola, ambos do Grupo Prima e operados pela rede Slaviero. Além de casas com quatro suítes no Condomínio Ponta de Inhambupe e o Centro Comercial, onde ficam as sedes do Instituto VOAR e da Baixio Turismo.

A construção da área mais nobre — a Lagunas de Baixio — vai começar em 2025. A 8 km de distância da Vila de Baixio, essa área terá três resorts internacionais de luxo: um Fasano, um Anantara (o primeiro hotel da marca nas Américas) e uma terceira bandeira que está em negociação.

O local vai contar também com um aeródromo com capacidade de receber aviões comerciais de grande porte, heliporto, parque ecológico e infraestrutura autossustentável.

Ao Portal A TARDE, Antonio Barretto Junior, diretor do Destino Baixio no Grupo Prima, disse que o Grupo Prima investe em Baixio para desenvolver de maneira sustentável e a longo prazo um destino turístico autêntico e sofisticado.

“Nosso objetivo é criar um destino que combine o máximo de conforto, bem estar e biodiversidade, respeitando e valorizando a riqueza natural e cultural da região. Por meio do Instituto VOAR, garantimos nosso compromisso sólido de responsabilidade sócio-ambiental, assegurando que todas as etapas do projeto respeitem a inclusão social e o fortalecimento da economia local, gerando capacitação profissional, empregos e novas oportunidades de negócios para a região, além, é claro, da preservação ambiental”, disse.

Investimento

Para desenvolver esse projeto, o Grupo Prima investirá R$ 5.6 bilhões em dez anos, numa área de 6.300 hectares com 14 km de praia. Baixio é um destino turístico interessante para os entusiastas da natureza, pois conta com mirantes de vista panorâmica, diversos biomas (Restinga com dunas, Mangue e Mata Atlântica), além de nascentes e lagoas de águas cristalinas.

Além disso, o destino oferece uma variedade de atividades que incluem prática de esportes de aventura, como caminhadas em trilhas, bikes, cavalgadas, passeios off-road e outras atrações.

| Foto: Divulgação

O Grupo Prima é responsável também por projetos como o residencial Horto Barcelona e o Horto Parque Barcelona, ambos no Horto Florestal; o Torre Barcelona, no Corredor da Vitória, e o Morro Ipiranga Residence, na Barra.



Mostra Ponto Inhambupe Residences

Projeto de Margarette Setenta | Foto: Gabriela Daltro | Divulgação

Até o dia 20 de setembro, arquitetos vão participar da primeira Mostra Ponta de Inhambupe Residences. A exposição é composta por seis apartamentos de dois quartos de 68m2 cada e um de três quartos de 88m2, decorados pelos profissionais participantes.



“O objetivo dessa mostra é engajar os profissionais de arquitetura e decoração nos nossos empreendimentos, aliando sofisticação, charme e funcionalidade nas casas de segunda residência no Condomínio Ponta de Inhambupe. Baixio é um destino turístico e imobiliário que alia natureza exuberante com serviços qualificados e desenvolvimento sustentável”, explica Antonio Barretto.

Participam da Mostra Wesley Lemos (STOS Arquitetura e Design/Aracaju), Natália Coelho (Natália Coelho Arquitetura/Salvador), Simone Selem (Simone Selem Arquitetura e Interiores /Salvador), Nicholas Bruny e Nathalie Souza (NN Arquitetos/Salvador), Margarette Setenta (M 70 Arquitetura/Salvador), Marcella Macedo (ROC Arquitetura/Aracaju) e Sabine Rosas (Sabine Rosas Arquitetura).

Alguns projetos, como o de Natália Coelho, incluíram em seus projetos elementos do artesanato local, que são administrados pela Casa de Artes com apoio do Instituto VOAR, que reúne obras de diversos artesãos da região de Baixio. São objetos de decoração como mesas, balcões e armários de madeira, luminárias e fruteiras de piaçava, colares de parede da artesã Cris Coco, peças de cerâmica e trançados de piaçava.

A equipe de reportagem do Grupo A TARDE viajou para Baixio a convite do Grupo Prima.