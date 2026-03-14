Ataque atinge embaixada dos EUA e bases de milícia em Bagdá

Emabixada dos EUA em Bagdá após ataque - Foto: AFP

Um ataque atingiu a área da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá na madrugada deste sábado, 14, na capital do Iraque. Segundo testemunhas e fontes de segurança, explosões e disparos foram registrados na chamada Zona Verde, região de alta segurança que concentra representações diplomáticas, instituições internacionais e prédios governamentais.

Um jornalista da AFP relatou ter visto fumaça escura sobre o complexo diplomático após as explosões.

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De acordo com um funcionário de alto escalão da área de segurança ouvido pela AFP, o local foi alvo de um ataque com drones. Outra fonte confirmou a ofensiva, afirmando que também houve disparos de foguetes. Um dos projéteis caiu nas proximidades da pista de pouso utilizada pelo complexo diplomático.

Este é o segundo ataque contra a missão diplomática americana desde o início da atual guerra no Oriente Médio.

Ataques contra milícia pró-Irã

A ofensiva ocorreu poucas horas depois de ataques contra as brigadas do Kata'ib Hezbollah, um grupo armado influente no país e aliado do Irã. Segundo autoridades de segurança, dois integrantes da milícia foram mortos durante as ações militares. A identidade deles não foi divulgada.

O grupo é classificado como organização terrorista por Estados Unidos e, até o momento, não emitiu comunicado oficial sobre os ataques.

Por volta das 2h da madrugada (20h em Brasília), um míssil atingiu uma residência no bairro de Arassat, área conhecida por abrigar facções armadas pró-iranianas. Segundo um alto responsável de segurança ouvido pela AFP, o imóvel funcionava como sede das brigadas do Hezbollah.

Inicialmente foi informado que uma pessoa importante havia morrido e duas ficaram feridas. Posteriormente, autoridades atualizaram o balanço para três mortos, todos dentro da residência atingida.

Jornalistas da AFP relataram ter ouvido fortes explosões, seguidas pelo som de sirenes de ambulâncias. Testemunhas também afirmaram ter visto fumaça branca na região.

Novo ataque deixou mais uma vítima

Cerca de duas horas depois, um novo ataque aéreo atingiu um veículo próximo a uma ponte no leste de Bagdá. Segundo fontes de segurança, uma pessoa morreu na ação. Integrantes da milícia Hashd al-Shaabi afirmam que a vítima também era membro das brigadas do Kata'ib Hezbollah.

O grupo faz parte de uma coalizão de ex-paramilitares integrada às forças de segurança iraquianas e reúne várias facções armadas pró-Irã, algumas delas conhecidas por atuar de forma independente.