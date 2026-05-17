Ataque de drones da Ucrânia deixa 4 mortos na Rússia

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Ataques de drones - Foto: Reprodução

Ao menos quatro pessoas morreram em um grande ataque de drones da Ucrânia contra regiões da Rússia, incluindo Moscou, que enfrentou a maior ofensiva aérea em mais de um ano neste domingo, 17.

Das vítimas, três morreram na região de Moscou e uma na região de Belgorod, informaram autoridades russas a Reuters.

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As defesas aéreas russas destruíram 81 drones que seguiam em direção a Moscou desde a meia-noite, informou a agência estatal TASS, citando o prefeito Sergei Sobyanin. Segundo as autoridades, foi o maior ataque contra a capital russa em mais de um ano.

Sobyanin disse que 12 pessoas ficaram feridas, a maioria perto da entrada da refinaria de petróleo de Moscou. Três casas também foram danificadas.

O prefeito afirmou que a “tecnologia” da refinaria não foi afetada.

O Ministério da Defesa da Rússia disse ter derrubado 556 drones no país entre a madrugada e a manhã deste domingo.