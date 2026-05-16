Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

IMPRESSIONANTE

Vídeo: China constrói viaduto gigante em apenas 24h

O novo corredor viário deve melhorar a ligação entre a área urbana de Guangyuan e o Parque Florestal Heishipo

Carla Melo
Por
Construção na China
Construção na China -

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou como em apenas 24 horas um viaduto foi completamente construído por engenharia chinesa. O post que teve mais de 43,2 mil visualizações e surpreendeu pela rapidez e agilidade da construção.

Nas imagens, compartilhadas pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, instalação de uma nova ponte, de 2.500 toneladas, sob uma ferrovia em operação em Guangyuan, Sichuan, sudoeste da China.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Antes disso, o antigo viaduto de 650 toneladas foi removido para dar espaço à nova ponte, ainda com a ferrovia ativa.

Segundo autoridades locais, o projeto buscava resolver um gargalo viário em uma estrada de duas pistas que cruza a ferrovia Guangyuan-Dazhou, rota estratégica para o transporte de carvão na região.

Leia Também:

MUNDO

Novo surto de Ebola no Congo já deixa 80 mortos, diz governo
Novo surto de Ebola no Congo já deixa 80 mortos, diz governo imagem

MUNDO

Ucrânia recebe mais de 500 corpos de soldados devolvidos pela Rússia
Ucrânia recebe mais de 500 corpos de soldados devolvidos pela Rússia imagem

MUNDO

Ataque de tubarão mata pescador durante mergulho em praia turística
Ataque de tubarão mata pescador durante mergulho em praia turística imagem

A linha recebe mais de dez trens de carga por dia e não poderia permanecer interditada por longos períodos.

O novo corredor viário deve melhorar a ligação entre a área urbana de Guangyuan e o Parque Florestal Heishipo, na China além de reduzir congestionamentos em uma região considerada estratégica para a mobilidade local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

china construção mundo

Relacionadas

Mais lidas