Vídeo: China constrói viaduto gigante em apenas 24h
Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou como em apenas 24 horas um viaduto foi completamente construído por engenharia chinesa. O post que teve mais de 43,2 mil visualizações e surpreendeu pela rapidez e agilidade da construção.
Nas imagens, compartilhadas pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, instalação de uma nova ponte, de 2.500 toneladas, sob uma ferrovia em operação em Guangyuan, Sichuan, sudoeste da China.
In Guangyuan, Sichuan, SW China: a 650-ton old bridge out, a 2,500-ton new one in — beneath an active railway, in just 24 hours — unlocking a full four-lane upgrade. #ChinaInfrastructure pic.twitter.com/rYRZS0igsY— Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) April 19, 2026
Antes disso, o antigo viaduto de 650 toneladas foi removido para dar espaço à nova ponte, ainda com a ferrovia ativa.
Segundo autoridades locais, o projeto buscava resolver um gargalo viário em uma estrada de duas pistas que cruza a ferrovia Guangyuan-Dazhou, rota estratégica para o transporte de carvão na região.
A linha recebe mais de dez trens de carga por dia e não poderia permanecer interditada por longos períodos.
O novo corredor viário deve melhorar a ligação entre a área urbana de Guangyuan e o Parque Florestal Heishipo, na China além de reduzir congestionamentos em uma região considerada estratégica para a mobilidade local.