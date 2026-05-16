MUNDO
Ataque de tubarão mata pescador durante mergulho em praia turística
Vítima praticava pesca submarina quando foi mordida
Um homem de 38 anos morreu neste sábado, 16, após ser atacado por um tubarão enquanto praticava pesca submarina na costa da Ilha Rottnest. O caso aconteceu na região do recife de Horseshoe, um dos pontos mais procurados para mergulho e pesca na área.
Segundo autoridades locais, a vítima estava na superfície da água, a cerca de 20 metros da embarcação em que estava com amigos, quando foi mordida na parte inferior das pernas.
O homem participava de um passeio com três amigos, moradores da região de Perth, capital da Austrália Ocidental.
Amigos tentaram reanimar vítima
De acordo com o sargento Michael Wear, da polícia australiana, os amigos conseguiram retirar o homem da água logo após o ataque e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) ainda durante o trajeto de volta para terra firme.
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A embarcação seguiu até o píer de Geordie Bay, onde equipes médicas e policiais assumiram os procedimentos de emergência. Apesar das tentativas de reanimação, a polícia confirmou que o homem não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas relataram momentos de tensão e desespero no local. Pessoas que estavam na praia acompanharam o atendimento enquanto helicópteros e equipes de resgate chegavam à região.
Tubarão teria cerca de quatro metros
O Departamento de Indústrias Primárias e Desenvolvimento Regional da Austrália informou que o tubarão envolvido no ataque teria aproximadamente quatro metros de comprimento.
Após o incidente, autoridades emitiram alerta para moradores e turistas, além de reforçar o monitoramento nas águas próximas ao recife.
O primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Roger Cook, lamentou a morte do homem e prestou solidariedade à família. “É um momento devastador para todos os envolvidos”, afirmou.
Ilha é destino turístico famoso
A Ilha Rottnest fica próxima à cidade de Perth e é conhecida internacionalmente pelas praias de águas cristalinas, áreas de mergulho e pela presença dos quokkas, pequenos marsupiais típicos da região.
O recife de Horseshoe, onde ocorreu o ataque, é bastante frequentado por mergulhadores e praticantes de pesca submarina.