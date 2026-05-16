Ataque de tubarão mata pescador durante mergulho em praia turística

Rottnest Island é uma ilha a cerca de 20 km de Perth, na Austrália - Foto: Reprodução

Um homem de 38 anos morreu neste sábado, 16, após ser atacado por um tubarão enquanto praticava pesca submarina na costa da Ilha Rottnest. O caso aconteceu na região do recife de Horseshoe, um dos pontos mais procurados para mergulho e pesca na área.



Segundo autoridades locais, a vítima estava na superfície da água, a cerca de 20 metros da embarcação em que estava com amigos, quando foi mordida na parte inferior das pernas.



O homem participava de um passeio com três amigos, moradores da região de Perth, capital da Austrália Ocidental.

Amigos tentaram reanimar vítima

De acordo com o sargento Michael Wear, da polícia australiana, os amigos conseguiram retirar o homem da água logo após o ataque e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) ainda durante o trajeto de volta para terra firme.

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A embarcação seguiu até o píer de Geordie Bay, onde equipes médicas e policiais assumiram os procedimentos de emergência. Apesar das tentativas de reanimação, a polícia confirmou que o homem não resistiu aos ferimentos.



Testemunhas relataram momentos de tensão e desespero no local. Pessoas que estavam na praia acompanharam o atendimento enquanto helicópteros e equipes de resgate chegavam à região.

Tubarão teria cerca de quatro metros

O Departamento de Indústrias Primárias e Desenvolvimento Regional da Austrália informou que o tubarão envolvido no ataque teria aproximadamente quatro metros de comprimento.



Após o incidente, autoridades emitiram alerta para moradores e turistas, além de reforçar o monitoramento nas águas próximas ao recife.



O primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Roger Cook, lamentou a morte do homem e prestou solidariedade à família. “É um momento devastador para todos os envolvidos”, afirmou.

Ilha é destino turístico famoso

A Ilha Rottnest fica próxima à cidade de Perth e é conhecida internacionalmente pelas praias de águas cristalinas, áreas de mergulho e pela presença dos quokkas, pequenos marsupiais típicos da região.



O recife de Horseshoe, onde ocorreu o ataque, é bastante frequentado por mergulhadores e praticantes de pesca submarina.