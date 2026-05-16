MUNDO
Trump anuncia morte de líder do Estado Islâmico em operação na África
Presidente dos EUA afirmou que operação foi realizada com apoio da Nigéria
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 16, a morte de Abu-Bilal al-Minuki, apontado como o segundo principal líder do grupo extremista Estado Islâmico. Segundo Trump, a operação foi realizada em conjunto pelas forças armadas norte-americanas e pela Nigéria.
Em publicação na rede Truth Social, o republicano afirmou que al-Minuki era considerado “o terrorista mais ativo do mundo” e que a morte dele enfraquece significativamente as operações do grupo terrorista.
“Ele não aterrorizará mais o povo da África nem ajudará a planejar operações contra americanos”, escreveu Trump.
Operação teria sido planejada por meses
Ainda segundo o presidente norte-americano, a missão foi “meticulosamente planejada e extremamente complexa”. Trump afirmou que os serviços de inteligência monitoravam os movimentos de al-Minuki e conseguiram localizar o líder extremista na África.
O governo dos Estados Unidos não divulgou detalhes sobre o local exato da operação, nem informou como a ação foi executada.
Leia Também:
Trump também declarou que o suspeito acreditava estar escondido em segurança no continente africano, mas que os EUA contavam com fontes de inteligência acompanhando suas atividades.
Estado Islâmico perdeu força nos últimos anos
O Estado Islâmico surgiu no Iraque após a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003 e ganhou projeção mundial ao controlar territórios no Iraque e na Síria durante a década passada.
Nos últimos anos, o grupo perdeu parte significativa de sua estrutura territorial no Oriente Médio, mas segue atuando por meio de células extremistas em diferentes regiões, especialmente na África e na Ásia.
A atuação de grupos ligados ao Estado Islâmico no continente africano preocupa autoridades internacionais devido ao aumento de ataques e da expansão de facções extremistas em países da região do Sahel e da África Ocidental.