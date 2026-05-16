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Trump anuncia morte de líder do Estado Islâmico em operação na África

Presidente dos EUA afirmou que operação foi realizada com apoio da Nigéria

Isabela Cardoso
Por
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 16, a morte de Abu-Bilal al-Minuki, apontado como o segundo principal líder do grupo extremista Estado Islâmico. Segundo Trump, a operação foi realizada em conjunto pelas forças armadas norte-americanas e pela Nigéria.

Em publicação na rede Truth Social, o republicano afirmou que al-Minuki era considerado “o terrorista mais ativo do mundo” e que a morte dele enfraquece significativamente as operações do grupo terrorista.

“Ele não aterrorizará mais o povo da África nem ajudará a planejar operações contra americanos”, escreveu Trump.

Operação teria sido planejada por meses

Ainda segundo o presidente norte-americano, a missão foi “meticulosamente planejada e extremamente complexa”. Trump afirmou que os serviços de inteligência monitoravam os movimentos de al-Minuki e conseguiram localizar o líder extremista na África.

O governo dos Estados Unidos não divulgou detalhes sobre o local exato da operação, nem informou como a ação foi executada.

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Trump também declarou que o suspeito acreditava estar escondido em segurança no continente africano, mas que os EUA contavam com fontes de inteligência acompanhando suas atividades.

Estado Islâmico perdeu força nos últimos anos

O Estado Islâmico surgiu no Iraque após a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003 e ganhou projeção mundial ao controlar territórios no Iraque e na Síria durante a década passada.

Nos últimos anos, o grupo perdeu parte significativa de sua estrutura territorial no Oriente Médio, mas segue atuando por meio de células extremistas em diferentes regiões, especialmente na África e na Ásia.

A atuação de grupos ligados ao Estado Islâmico no continente africano preocupa autoridades internacionais devido ao aumento de ataques e da expansão de facções extremistas em países da região do Sahel e da África Ocidental.

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Donald Trump ESTADO ISLÂMICO EUA

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