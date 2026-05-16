Novo surto de Ebola no Congo já deixa 80 mortos, diz governo

Siga o A TARDE no Google

O governo congolês solicitou o apoio da Organização Mundial da Saúde - Foto: Samir Tounsi | AFP

O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo confirmou, nesta sexta-feira, 15, que o novo surto de Ebola no país já soma 80 mortes. O balanço também aponta 246 casos suspeitos, que seguem sob investigação pelas autoridades sanitárias.

As ocorrências estão concentradas principalmente nas zonas de saúde de Mongwalu e Rwampara, embora também haja registros na cidade de Bunia, capital da província de Ituri.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As análises laboratoriais mais recentes indicaram a circulação da cepa Bundibugyo, uma variante menos comum do vírus. Ela difere da linhagem Zaire, que historicamente está ligada à maioria dos surtos de Ebola no país.

Resposta das autoridades e da OMS

Com o avanço da doença, o governo congolês decidiu ampliar a resposta de emergência, ativando o centro de operações e reforçando ações de vigilância, testagem e atendimento nas áreas atingidas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também atua no acompanhamento do surto e enviou equipes para dar suporte às investigações e às medidas locais. A entidade informou que os primeiros testes apresentaram resultados inconclusivos, mas confirmações posteriores em laboratório validaram os casos positivos.

Além do apoio técnico, a OMS liberou cerca de 500 mil dólares do fundo de emergência — aproximadamente R$ 2,5 milhões, para financiar ações como rastreamento de contatos e assistência médica.

Preocupação com a disseminação

As condições da província de Ituri aumentam a preocupação das autoridades de saúde. A região enfrenta fluxo intenso de deslocamentos populacionais, motivados tanto por conflitos armados quanto por atividades econômicas, como a mineração.

Esse cenário eleva o risco de disseminação do vírus para outras áreas do país e até para nações vizinhas. O Africa CDC já alertou para a necessidade de coordenação regional e convocou países próximos para alinhar estratégias de contenção.

Um caso também já foi identificado fora do território congolês, em Uganda, classificado como importado.

Especialistas ainda destacam que a presença da cepa Bundibugyo pode dificultar o controle do surto, já que vacinas e tratamentos existentes foram desenvolvidos principalmente com base na variante Zaire.

Sobre a doença

O Ebola é uma infecção grave transmitida pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas ou superfícies contaminadas. Sem tratamento adequado, pode evoluir rapidamente para óbito.