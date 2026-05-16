Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Novo surto de Ebola no Congo já deixa 80 mortos, diz governo

Região afetada tem forte fluxo de deslocados e conflitos armados

Luan Julião
Por
O governo congolês solicitou o apoio da Organização Mundial da Saúde
O governo congolês solicitou o apoio da Organização Mundial da Saúde -

O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo confirmou, nesta sexta-feira, 15, que o novo surto de Ebola no país já soma 80 mortes. O balanço também aponta 246 casos suspeitos, que seguem sob investigação pelas autoridades sanitárias.

As ocorrências estão concentradas principalmente nas zonas de saúde de Mongwalu e Rwampara, embora também haja registros na cidade de Bunia, capital da província de Ituri.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As análises laboratoriais mais recentes indicaram a circulação da cepa Bundibugyo, uma variante menos comum do vírus. Ela difere da linhagem Zaire, que historicamente está ligada à maioria dos surtos de Ebola no país.

Resposta das autoridades e da OMS

Com o avanço da doença, o governo congolês decidiu ampliar a resposta de emergência, ativando o centro de operações e reforçando ações de vigilância, testagem e atendimento nas áreas atingidas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também atua no acompanhamento do surto e enviou equipes para dar suporte às investigações e às medidas locais. A entidade informou que os primeiros testes apresentaram resultados inconclusivos, mas confirmações posteriores em laboratório validaram os casos positivos.

Leia Também:

POLÍCIA

Pai de Oruam, Marcinho VP tem pena reduzida após escrever livros
Pai de Oruam, Marcinho VP tem pena reduzida após escrever livros imagem

SEGURANÇA

Casal líder de facção preso na Bolívia chega a Salvador; VÍDEO
Casal líder de facção preso na Bolívia chega a Salvador; VÍDEO imagem

TIRZEPATIDA

Homem é preso com canetas emagrecedoras no Aeroporto de Salvador
Homem é preso com canetas emagrecedoras no Aeroporto de Salvador imagem

Além do apoio técnico, a OMS liberou cerca de 500 mil dólares do fundo de emergência — aproximadamente R$ 2,5 milhões, para financiar ações como rastreamento de contatos e assistência médica.

Preocupação com a disseminação

As condições da província de Ituri aumentam a preocupação das autoridades de saúde. A região enfrenta fluxo intenso de deslocamentos populacionais, motivados tanto por conflitos armados quanto por atividades econômicas, como a mineração.

Esse cenário eleva o risco de disseminação do vírus para outras áreas do país e até para nações vizinhas. O Africa CDC já alertou para a necessidade de coordenação regional e convocou países próximos para alinhar estratégias de contenção.

Um caso também já foi identificado fora do território congolês, em Uganda, classificado como importado.

Especialistas ainda destacam que a presença da cepa Bundibugyo pode dificultar o controle do surto, já que vacinas e tratamentos existentes foram desenvolvidos principalmente com base na variante Zaire.

Sobre a doença

O Ebola é uma infecção grave transmitida pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas ou superfícies contaminadas. Sem tratamento adequado, pode evoluir rapidamente para óbito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

ebola mundo Saúde

Relacionadas

Mais lidas