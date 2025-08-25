Menu
MUNDO

Ataque israelense contra hospital de Gaza deixa 20 mortos

Cinco vítimas eram jornalistas da imprensa internacional

AFP

Por AFP

25/08/2025 - 11:18 h
Ataque israelense
Ataque israelense -

Um ataque em sequência de Israel em um hospital no sul da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, 25, deixou 20 mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo terrorista Hamas. Cinco vítimas eram jornalistas da imprensa internacional.

O porta-voz da organização de socorristas, Mahmud Bassal, anunciou que 20 pessoas morreram no ataque ao Hospital Nasser em Khan Yunis (sul da Faixa), entre eles "cinco jornalistas e um membro da Defesa Civil". Entre os repórteres mortos, há colaboradores das agências de notícias The Associated Press e Reuters e do canal de televisão Al Jazeera.

O hospital, um dos últimos centros de saúde que permanece parcialmente operacional na Faixa de Gaza, foi alvo de fogo israelense em várias ocasiões desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Antes do anúncio das mortes, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) e a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) contabilizaram quase 200 profissionais da imprensa mortos desde o início do conflito bélico.

O Exército israelense informou que efetuou um "ataque na área do hospital Nasser" e acrescentou que "lamenta qualquer dano causado a pessoas não envolvidas e que não tem jornalistas como alvos".

As Forças Armadas acrescentaram que "o comandante do Estado-Maior ordenou uma investigação preliminar o mais rápido possível".

Bassal afirmou que o primeiro ataque foi executado com um drone explosivo e, em seguida, ocorreu um bombardeio no momento em que os feridos estavam sendo retirados.

x