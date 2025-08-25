Passageiros 'plus size' terão que comprar dois assentos em voos

Avião em procedimento de pouso - Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Em uma decisão bastante polêmica, os passageiros considerados 'plus size' serão obrigados a comprar dois assentos em voos da Southwest Airlines. A companhia áerea de baixo custo exigirá que qualquer cliente que não puder ser acomodado de forma segura em um único assento compre um bilhete adicional.

A definição de acomodação de maneira segura está em ficar bem acomodado entre dois apoios de braço abaixados.

A nova política entrará em vigor em 27 de janeiro, data em que a Southwest Airlines também passará a implementar o sistema de assentos designados em todos os seus voos.

A low-cost mantinha uma política de incentivo de comprar de dois assentos por passageiros plus size, permitindo a solicitação de um reembolso para a segunda passagem após a viagem.

No entanto, no novo comunicado, a Southwest Airlines anunciou restrições para o fornecimento deste reembolso. Para isso, os passageiros plus size devem atender três condições:

O voo deve partir com pelo menos um assento livre (ou com passageiros viajando em passes de espaço disponível).

Ambos os assentos devem ser comprados na mesma classe tarifária (ou seja, Choice, Choice Preferred, Choice Extra ou Basic).

O pedido de reembolso deve ser feito dentro de 90 dias após a data da viagem.

Além disso, a companhia aérea recomenda que os passageiros adquiram o segundo assento com antecedência para evitar tarifas mais altas no aeroporto. A compra antes considerada recomendada, agora será obrigatória.

Southwest Airlines

A Southwest Airlines é uma companhia aérea low cost sediada em Dallas nos Estados Unidos, e opera voos para mais de 100 destinos no país, além de algumas rotas para o México, Caribe e América Central.