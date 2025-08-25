Menu
HOME > MUNDO
MUNDO

Passageiros 'plus size' terão que comprar dois assentos em voos

Decisão foi anunciada em comunicado de companhia áerea

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

25/08/2025 - 10:25 h
Avião em procedimento de pouso
Avião em procedimento de pouso -

Em uma decisão bastante polêmica, os passageiros considerados 'plus size' serão obrigados a comprar dois assentos em voos da Southwest Airlines. A companhia áerea de baixo custo exigirá que qualquer cliente que não puder ser acomodado de forma segura em um único assento compre um bilhete adicional.

A definição de acomodação de maneira segura está em ficar bem acomodado entre dois apoios de braço abaixados.

A nova política entrará em vigor em 27 de janeiro, data em que a Southwest Airlines também passará a implementar o sistema de assentos designados em todos os seus voos.

A low-cost mantinha uma política de incentivo de comprar de dois assentos por passageiros plus size, permitindo a solicitação de um reembolso para a segunda passagem após a viagem.

No entanto, no novo comunicado, a Southwest Airlines anunciou restrições para o fornecimento deste reembolso. Para isso, os passageiros plus size devem atender três condições:

  • O voo deve partir com pelo menos um assento livre (ou com passageiros viajando em passes de espaço disponível).
  • Ambos os assentos devem ser comprados na mesma classe tarifária (ou seja, Choice, Choice Preferred, Choice Extra ou Basic).
  • O pedido de reembolso deve ser feito dentro de 90 dias após a data da viagem.

Além disso, a companhia aérea recomenda que os passageiros adquiram o segundo assento com antecedência para evitar tarifas mais altas no aeroporto. A compra antes considerada recomendada, agora será obrigatória.

Southwest Airlines

A Southwest Airlines é uma companhia aérea low cost sediada em Dallas nos Estados Unidos, e opera voos para mais de 100 destinos no país, além de algumas rotas para o México, Caribe e América Central.

x