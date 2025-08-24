Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DISFARCE

Entenda motivo pelo qual Donald Trump usa maquiagem na mão

Presidente dos EUA usa recurso para esconder condição médica

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 10:41 h | Atualizada em 24/08/2025 - 15:06
Insuficiência venosa crônica de Trump impacta circulação sanguínea, causando inchaços e descolorações na pele
Insuficiência venosa crônica de Trump impacta circulação sanguínea, causando inchaços e descolorações na pele -

Para bom observador, não é difícil notar que Donald Trump utiliza maquiagem nas mãos. O presidente dos Estados Unidos usa esse recurso para esconder uma condição médica.

Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica. Essa condição impacta a circulação sanguínea, causando inchaços e descolorações na pele.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CBF discute fair play financeiro para clubes em 2026
Arena A TARDE entra em contagem regressiva para grandes shows
Haddad diz que Trump ataca Brasil para reabilitar extrema-direita

A utilização da maquiagem estaria sendo para disfarçar as descolorações causadas pela insuficiência venosa, condição na qual, causa sinais visíveis e, para evitar especulações indesejadas, a maquiagem se torna uma solução prática.

Além do uso de maquiagem, a insuficiência venosa pode afetar o cotidiano de Trump. O inchaço causa desconforto, comprometendo atividades.

Mesmo assim, Trump, com sua presença pública notável, segue com uma agenda cheia. Ele participa de eventos e aparições, ajustando suas rotinas para administrar a condição.

O uso de maquiagem para esconder marcas não é exclusivo de Trump. Muitas celebridades usam esse artifício. A busca por soluções estéticas para minimizar problemas de saúde é comum entre aqueles que vivem sob os holofotes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Condição médica Donald Trump EUA Insuficiência venosa crônica mãos maquiagem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Insuficiência venosa crônica de Trump impacta circulação sanguínea, causando inchaços e descolorações na pele
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

Insuficiência venosa crônica de Trump impacta circulação sanguínea, causando inchaços e descolorações na pele
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

Insuficiência venosa crônica de Trump impacta circulação sanguínea, causando inchaços e descolorações na pele
Play

VÍDEO: homem ateia fogo em vagão de metrô lotado após divórcio

Insuficiência venosa crônica de Trump impacta circulação sanguínea, causando inchaços e descolorações na pele
Play

VÍDEO: TV estatal do Irã é atingida por ataque israelense durante programa ao vivo

x