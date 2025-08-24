Entenda motivo pelo qual Donald Trump usa maquiagem na mão

Insuficiência venosa crônica de Trump impacta circulação sanguínea, causando inchaços e descolorações na pele - Foto: Reprodução

Para bom observador, não é difícil notar que Donald Trump utiliza maquiagem nas mãos. O presidente dos Estados Unidos usa esse recurso para esconder uma condição médica.

Trump foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica. Essa condição impacta a circulação sanguínea, causando inchaços e descolorações na pele.



A utilização da maquiagem estaria sendo para disfarçar as descolorações causadas pela insuficiência venosa, condição na qual, causa sinais visíveis e, para evitar especulações indesejadas, a maquiagem se torna uma solução prática.

Além do uso de maquiagem, a insuficiência venosa pode afetar o cotidiano de Trump. O inchaço causa desconforto, comprometendo atividades.

Mesmo assim, Trump, com sua presença pública notável, segue com uma agenda cheia. Ele participa de eventos e aparições, ajustando suas rotinas para administrar a condição.

O uso de maquiagem para esconder marcas não é exclusivo de Trump. Muitas celebridades usam esse artifício. A busca por soluções estéticas para minimizar problemas de saúde é comum entre aqueles que vivem sob os holofotes.