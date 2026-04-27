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Ataque israelense no Líbano mata mãe e criança brasileiras

Bombardeio atingiu a casa da família no distrito de Bint Jbeil

Isabela Cardoso
Por

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O ataque ocorreu mesmo após um acordo de trégua anunciado em 16 de abril
O ataque ocorreu mesmo após um acordo de trégua anunciado em 16 de abril - Foto: Abbas Fakih/AFP

A escalada de violência no Oriente Médio atingiu diretamente cidadãos brasileiros no último domingo, 26. Uma mulher e seu filho, de 11 anos, morreram após um bombardeio israelense atingir a casa da família no distrito de Bint Jbeil, no sul do Líbano.

A confirmação foi feita pelo Itamaraty, nesta segunda-feira, 27. Segundo o órgão, o pai, de origem libanesa, também não resistiu aos ferimentos, enquanto outro filho do casal permanece hospitalizado.

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Violação de cessar-fogo gera reação

O ataque ocorreu mesmo após um acordo de trégua anunciado em 16 de abril, que previa a interrupção dos confrontos entre Hezbollah e Israel.

Em nota oficial, o governo brasileiro classificou a ação como uma “inaceitável violação” do cessar-fogo. O domingo foi apontado como o dia mais letal para civis desde o início da trégua, com 14 mortes registradas em diferentes regiões do Líbano, segundo autoridades locais.

O Brasil também condenou ataques de ambos os lados e criticou a destruição de estruturas civis, destacando o impacto direto sobre a população.

Apelo internacional e resolução da ONU

Diante do agravamento da crise, o governo brasileiro reforçou o pedido pelo cumprimento da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Resolução 1701, que determina a retirada de forças estrangeiras do território libanês e o fim imediato das hostilidades.

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A posição brasileira enfatiza a necessidade de soluções diplomáticas para conter a escalada do conflito e evitar novas vítimas civis.

Assistência e agravamento do conflito

A Embaixada do Brasil em Beirute presta assistência aos familiares das vítimas e acompanha o estado de saúde do sobrevivente. Enquanto isso, a situação no país segue crítica.

As forças de Israel ampliaram os bombardeios para o leste do Líbano nesta segunda-feira, 27, alegando atingir alvos estratégicos do Hezbollah. Em resposta, o grupo intensificou ataques com drones e foguetes contra o norte israelense.

O conflito já provocou o deslocamento de mais de um milhão de pessoas no Líbano, aprofundando a crise humanitária na região. O Itamaraty voltou a alertar para a urgência de um acordo que interrompa a violência e proteja civis.

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Tags:

Israel itamaraty Líbano

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