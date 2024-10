Ataques de Israel ao Líbano já deixaram mais de mil mortos; saiba mais

Entre as vítimas, estão 156 mulheres e 87 crianças - Foto: AFP

A guerra que assola uma parte do Oriente Médio já deixa sequelas irreversíveis. De acordo com informações do governo Libanês, nas últimas duas semanas mais de 1 mil pessoas morreram e 6 mil ficaram feridas por conta dos ataques de Israel.

Entre as vítimas, estão 156 mulheres e 87 crianças. No último ano, o conflito entre Israel e o Hezbollah resultou em 1,6 mil mortes.

No início desta semana, Israel iniciou uma operação terrestre limitada contra alvos do Hezbollah no Líbano. As Forças de Defesa de Israel disseram que os ataques são precisos contra o grupo extremista.

Entenda o conflito

Segundo o governo de Israel, há uma operação militar contra o grupo extremista Hezbollah. Embora tenha atuação política no Líbano, a organização possui um braço armado com forte influência no país.

Os extremistas têm bombardeado o norte de Israel desde outubro de 2023, em solidariedade aos terroristas do Hamas e às vítimas da guerra na Faixa de Gaza.