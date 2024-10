Líbano acusa Israel de mentir sobre invasão: “Há civis mortos”

Israel começou uma invasão terrestre contra o Hezbollah no Líbano - Foto: FADEL ITANI / AFP

O embaixador do Líbano, Nuhad Mahmud disse, em discurso no Conselho de Segurança da ONU, que Israel distorceu os fatos sobre a invasão no Líbano. A declaração aconteceu nesta quarta-feira, 2.

“Eles (Israel) dizem que o objetivo são integrantes do Hezbollah, mas há muitos civis mortos”, relatou.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne extraordinariamente, em Nova York (EUA), na tentativa de viabilizar uma solução para o conflito no Oriente Médio, após a invasão terrestre de Israel ao sul do Líbano e a consequente retaliação do Irã, com bombardeios às cidades israelenses de Tel Aviv e Jerusalém.

“Crianças no sul de Beirute estão dormindo nas ruas. Isso não pode mais ser tolerado”, declarou o embaixador do Líbano.

Mahmud também solicitou à ONU ajuda para a recuperação do país após os bombardeios, classificando o ataque como uma “agressão bárbara”.