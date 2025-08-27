Menu
MUNDO
ATAQUE

Atirador mata duas crianças e fere 17 em igreja nos EUA

Prefeitura da cidade confirma que atirador foi 'controlado'

Redação e AFP

Por Redação e AFP

27/08/2025 - 13:38 h
Polícia em local do ataque
Polícia em local do ataque

Duas crianças morreram baleadas quando um atirador atacou uma igreja em Minneapolis nesta quarta-feira, 17, deixando 17 feridos, 14 deles crianças, informou a polícia.

O atirador "começou a disparar com um fuzil através das janelas da igreja em direção às crianças sentadas nos bancos durante a missa", disse o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, a repórteres.

Os alunos estavam comemorando a primeira semana do ano letivo quando o ataque ocorreu. A escola fica junto de uma igreja no sul desta cidade do Meio Oeste do país.

Atirador é 'controlado' nos EUA

Imagens ao vivo mostraram vários pais levando seus filhos pequenos da escola, em meio a um importante dispositivo de emergência.

"Estamos tirando nossas crianças do prédio", disse à AFP uma pessoa presente na escola, contactada por telefone.

A conta oficial da cidade de Mineápolis no X informou que "o atirador foi controlado e não há uma ameaça ativa para a comunidade neste momento".

A postagem recomendou às pessoas "se manterem afastadas do local para permitir que o pessoal de emergência ajude as vítimas", sem especificar seu número ou a gravidade de seus ferimentos.

A confirmação do ataque ocorre após uma onda de denúncias falsas sobre ataques armados em várias universidades do país, no retorno dos estudantes das férias de verão.

Atirador EUA feridos igreja

x