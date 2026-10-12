LUTO
Ator que viveu Walter White Jr. em 'Breaking Bad' morre aos 34 anos
Morte foi confirmada por representantes do artista à imprensa americana
O ator norte-americano RJ Mitte, que ganhou reconhecimento internacional ao viver Walter White Jr. na série Breaking Bad, morreu nesta segunda-feira, 12, aos 34 anos. A morte aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, e foi confirmada por representantes do artista à imprensa americana.
As circunstâncias do óbito ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Até o momento, não houve divulgação oficial da causa.
Em comunicado, a equipe do ator lamentou a perda e destacou seu legado tanto na televisão quanto na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Os representantes também solicitaram privacidade para familiares e amigos.
Sucesso em Breaking Bad
RJ Mitte conquistou projeção mundial ao interpretar Walter "Flynn" White Jr., filho do personagem de Bryan Cranston, na premiada série Breaking Bad. Ele integrou o elenco durante as cinco temporadas da produção, exibida entre 2008 e 2013, e participou de 56 episódios.
O personagem tinha paralisia cerebral, condição com a qual o próprio ator convivia. A experiência pessoal de Mitte contribuiu para sua interpretação e também impulsionou sua atuação em defesa de uma maior inclusão de profissionais com deficiência no audiovisual.
Além do sucesso em Breaking Bad, o artista acumulou trabalhos em filmes e séries, incluindo:
- The Oak Room;
- The Recall;
- Switched at Birth;
- The Guardians of Justice.
Atuação fora das telas
Paralelamente à carreira artística, Mitte se dedicava a projetos sociais e à conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Ele foi embaixador da United Cerebral Palsy e da Shriners Children's, instituições que desenvolvem iniciativas de assistência e apoio. Também esteve à frente da Mitte Foundation, organização dedicada a ações filantrópicas e comunitárias.
Ao longo de sua trajetória, o ator utilizou a visibilidade conquistada na televisão para combater estereótipos e incentivar a participação de pessoas com deficiência na indústria do entretenimento.