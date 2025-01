Avião cai em armazém na Califórnia e deixa dois mortos e 19 feridos

A aeronave que caiu era um Van’s RV-10 monomotor de quatro lugares - Foto: Reprodução/ABC7 KABC

Um avião de pequeno porte caiu no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, na tarde da última quinta-feira, 2. A aeronave caiu sobre o telhado de uma fábrica de móveis e o acidente matou as duas pessoas presentes no avião. A informação é do Portal Metrópoles.

Segundo a polícia, os 19 trabalhadores localizados no prédio ficaram feridos. As causas da queda são investigadas pela Administração Federal de Aviação (FAA) norte-americana. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.

O armazém onde a aeronave colidiu pegou fogo e fica próximo ao Aeroporto Municipal de Fullerton. Ainda de acordo com o Departamento de Polícia de Fullerton, 11 vítimas foram transportadas para hospitais da região e outras oito foram atendidas no local e liberadas em seguida.

O prefeito de Fullerton, Fred Jung, agradeceu o trabalho dos socorristas e destacou que o município irá auxiliar nas investigações em torno do incidente. Segundo a FAA a aeronave era um Van’s RV-10 monomotor de quatro lugares.

“Seus esforços extraordinários nos lembram da força e resiliência de nossa comunidade. À medida que nos unimos após essa tragédia, a cidade de Fullerton está comprometida em fornecer suporte a todos os afetados e trabalhar com as agências envolvidas para descobrir os detalhes deste incidente”, disse o prefeito da cidade californiana.