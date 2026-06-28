Avião com paraquedistas cai na França e deixa 11 mortos

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Onze pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte utilizado por uma escola de paraquedismo, neste domingo (28), na cidade de Tomblaine, no nordeste da França. Entre as vítimas estão o piloto e dez paraquedistas, sendo cinco alunos e cinco instrutores.

A aeronave caiu pouco depois de decolar do aeroporto de Nancy-Essey. Segundo autoridades francesas, o acidente ocorreu a cerca de 300 metros da pista, em uma área urbanizada próxima a um centro comercial, duas estradas e residências. Os destroços ficaram sobre uma ciclovia.

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O ministro do Interior da França, Laurent Nunez, afirmou que familiares de alguns alunos estavam no aeroporto e presenciaram a queda. Equipes médicas e de apoio psicológico foram acionadas para prestar assistência aos parentes das vítimas e a testemunhas.

“O avião caiu a cerca de 300 metros da pista”, disse Nunez, no local do acidente. “A comoção aqui é intensa”, acrescentou, conforme reportagem da CNN.

Avião despencou

O prefeito regional, Yves Séguy, afirmou à BFMTV que o avião despencou quase na vertical. Ele disse ainda que a tragédia poderia ter atingido outras pessoas caso a queda tivesse ocorrido poucos metros adiante.

“Por alguns metros, o acidente poderia ter causado outras vítimas”, afirmou.

A aeronave tinha registro na Alemanha, conforme informações da imprensa local. O Ministério das Relações Exteriores alemão não se pronunciou de imediato.

A causa do acidente ainda não foi determinada. Também não está claro se o calor extremo registrado na região pode ter contribuído para a queda. Um dia antes do acidente, Nancy, cidade próxima a Tomblaine, havia registrado a temperatura mais alta de sua história.

Enfermeiros seriam vítimas

Segundo Thierry Pechey, presidente do Conselho da Ordem dos Enfermeiros Liberais de Meurthe-et-Moselle, as vítimas seriam, ao que tudo indica, enfermeiros liberais que participavam de um voo de batismo de paraquedismo. “Seriam metade enfermeiros e metade instrutores”, disse à BFMTV.

Após o acidente, o Centro Operacional Departamental foi ativado para acompanhar a ocorrência em tempo real, com a participação dos serviços de emergência. A polícia pediu que a população evitasse a região do aeroporto e da rua Salvador Allende para não dificultar o trabalho das equipes de resgate e das forças de segurança.