Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TRAGÉDIA

Avião com paraquedistas cai na França e deixa 11 mortos

Segundo autoridades francesas, o acidente ocorreu a cerca de 300 metros da pista

Leo Almeida
Por
Imagens do acidente
Imagens do acidente - Foto: Reprodução | CNN

Onze pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte utilizado por uma escola de paraquedismo, neste domingo (28), na cidade de Tomblaine, no nordeste da França. Entre as vítimas estão o piloto e dez paraquedistas, sendo cinco alunos e cinco instrutores.

A aeronave caiu pouco depois de decolar do aeroporto de Nancy-Essey. Segundo autoridades francesas, o acidente ocorreu a cerca de 300 metros da pista, em uma área urbanizada próxima a um centro comercial, duas estradas e residências. Os destroços ficaram sobre uma ciclovia.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O ministro do Interior da França, Laurent Nunez, afirmou que familiares de alguns alunos estavam no aeroporto e presenciaram a queda. Equipes médicas e de apoio psicológico foram acionadas para prestar assistência aos parentes das vítimas e a testemunhas.

“O avião caiu a cerca de 300 metros da pista”, disse Nunez, no local do acidente. “A comoção aqui é intensa”, acrescentou, conforme reportagem da CNN.

Leia Também:

MUNDO

França registra mil mortes acima do esperado durante onda de calor
França registra mil mortes acima do esperado durante onda de calor imagem

MUNDO

Primeiro caso de ebola fora da África é registrado na França
Primeiro caso de ebola fora da África é registrado na França imagem

MUNDO

Irã ataca bases dos EUA e tensão no Oriente Médio aumenta
Irã ataca bases dos EUA e tensão no Oriente Médio aumenta imagem

Avião despencou

O prefeito regional, Yves Séguy, afirmou à BFMTV que o avião despencou quase na vertical. Ele disse ainda que a tragédia poderia ter atingido outras pessoas caso a queda tivesse ocorrido poucos metros adiante.

“Por alguns metros, o acidente poderia ter causado outras vítimas”, afirmou.

A aeronave tinha registro na Alemanha, conforme informações da imprensa local. O Ministério das Relações Exteriores alemão não se pronunciou de imediato.

A causa do acidente ainda não foi determinada. Também não está claro se o calor extremo registrado na região pode ter contribuído para a queda. Um dia antes do acidente, Nancy, cidade próxima a Tomblaine, havia registrado a temperatura mais alta de sua história.

Enfermeiros seriam vítimas

Segundo Thierry Pechey, presidente do Conselho da Ordem dos Enfermeiros Liberais de Meurthe-et-Moselle, as vítimas seriam, ao que tudo indica, enfermeiros liberais que participavam de um voo de batismo de paraquedismo. “Seriam metade enfermeiros e metade instrutores”, disse à BFMTV.

Após o acidente, o Centro Operacional Departamental foi ativado para acompanhar a ocorrência em tempo real, com a participação dos serviços de emergência. A polícia pediu que a população evitasse a região do aeroporto e da rua Salvador Allende para não dificultar o trabalho das equipes de resgate e das forças de segurança.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Acidente aéreo avião frança paraquedista

Relacionadas

Mais lidas