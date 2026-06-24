Primeiro caso de ebola fora da África é registrado na França

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O Ministério da Saúde da França confirmou, nesta quarta-feira, 24, o primeiro caso de ebola no país, durante a epidemia da doença. Este é o primeiro registro identificado fora do continente africano na epidemia atual.

O paciente é um médico que estava em uma missão humanitária na República Democrática do Congo.Ele foi imediatamente encaminhado para um hospital francês de referência e encontra-se em um bom estado, sob protocolos rigorosos de segurança biológica.

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Segunda a Organização Mundial da Saúde (OMS), o surto no Congo já infectou mais de 1.000 pessoas e causou 267 mortes, sendo o episódio com maior número de casos confirmados no primeiro mês de ocorrência da doença.



Em comunicado, a França diz que possui estruturas especializadas para lidar com doenças altamente transmissíveis. O paciente está isolado desde sua chegada, e uma investigação epidemiológica está em andamento para identificar possíveis contatos.

Essas pessoas deverão cumprir 21 dias de isolamento domiciliar com monitoramento contínuo pelas autoridades regionais de saúde. Mas o texto acrescenta que os riscos são muito baixos para população europeia em geral.

Por prevenção, um sistema de acompanhamento específico foi implementado para o retorno de humanitários franceses ao país.

Sobre a doença

Ebola é uma doença rara, mas grave em humanos e que tem taxa média de letalidade de 50%. Ela é causada por um vírus que pertencem ao gênero Orthoebolavirus.

Em toda a história, foram identificadas seis variantes do vírus. Os primeiros registros foram no Sudão e no Congo, em 1976. Entre essas variantes, três delas causaram grandes surtos, sendo o mais grave ocorrido entre 2014 e 2016 na África Ocidental.

Veja as variantes mais violentas:

Vírus Ebola (EBOV) causador da doença do vírus Ebola (EVD)

Vírus do Sudão (SUDV) causador da doença do vírus do Sudão (SVD)

Vírus Bundibugyo (BDBV) causador da doença pelo vírus Bundibugyo (BVD)

Transmissão

O vírus é transmitido aos humanos por animais selvagens, como morcegos, porcos espinhos e primatas. A disseminação é pelo contato direto com sangue, secreções ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas e com superfícies e materiais contaminados.

Sintomas

Os principais são: febre, fadiga, mal-estar, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta, vômitos, diarreia, dor abdominal e erupções cutâneas. Em casos graves, há também sinais de comprometimento das funções renais e hepáticas.

O intervalo entre a infecção e o início dos sintomas varia de dois a 21 dias.

Vacina

Atualmente, há duas vacinas aprovadas para a doença: Ervebo e Zabdeno e Mvabea. A vacina Ervebo é recomendada como parte da resposta a surtos, mas os imunizantes não combatem a variante Bundibugyo.

O Congo aguarda o envio, dos Estados Unidos e do Reino Unido, das doses de uma vacina experimental desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford para diferentes tipos do vírus.

Tratamento

Para tratar a doença é necessário usar os anticorpos monoclonais, proteínas produzidas em laboratório desenvolvidas para agir como o sistema imunológico natural. Nesse caso, seriam os anticorpos mAb114 (ansuvimab) ou REGN-EB3 (Inmazeb).

Não existem terapias aprovadas para outras doenças causadas pelo Ebola, mas produtos com potencial para tratamento estão em desenvolvimento.

Sem alerta pandêmico

A OMS disse que o risco de propagação de surto de Ebola na República Democrática do Congo e em Uganda é alto nos níveis nacional e regional, mas baixo em escala global. Segundo a organização, o surto ainda "não cumpre critérios de emergência pandêmica".

Mas há uma preocupação de propagação internacional devido à intensa mobilidade populacional. Por isso, a entidade afirma que o caso "requer coordenação e cooperação em nível internacional para compreender o alcance do surto".