Avião da FAB pousa na Venezuela para socorro após terremoto histórico

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O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) mobilizado para a missão de assistência humanitária na Venezuela pousou, na noite de sexta-feira, 26, na Base Aérea El Libertador, em Maracay. A aeronave cargueira KC-390 Millennium transportou equipes especializadas, cães farejadores e insumos de emergência para reforçar as operações de busca e salvamento no país vizinho.

A força-tarefa nacional foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE). A execução do voo ficou a cargo do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus.

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Mobilização de pessoal e logística de socorro

A delegação brasileira enviada a Maracay é composta por profissionais de diferentes órgãos federais e estaduais capacitados para atuar em cenários de colapso estrutural:

Busca e Resgate: Integrantes da equipe de Busca e Resgate Urbano (USAR), formada por técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec/MIDR) e militares de corpos de bombeiros estaduais;

Suporte Médico: Profissionais de saúde especializados em medicina de desastre e traumas complexos;

Comunicações: Especialistas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o restabelecimento de redes de rádio e conectividade em áreas isoladas.

O governo brasileiro confirmou que uma segunda aeronave da FAB decolará neste sábado (27) para ampliar a estrutura de atendimento. O novo carregamento inclui os módulos para a montagem de um Hospital de Campanha (HCAMP), medicamentos, insumos cirúrgicos e 100 purificadores de água autônomos movidos a energia solar.

Impacto e balanço das vítimas do sismo

A costa norte da Venezuela foi atingida na última quarta-feira (24) por dois abalos sísmicos sequenciais de alta magnitude, classificados entre os mais destrutivos registrados no país em mais de um século.

Os tremores provocaram o desabamento de edifícios e colapso de infraestruturas logísticas na capital, Caracas, e em cidades vizinhas, sendo sentidos também em porções do território da Colômbia e do Norte do Brasil.

Os dados estatísticos validados pelas agências de monitoramento internacional até o momento indicam:

Magnitude dos Sismos (USGS): primeiro tremor com magnitude 7 e segundo tremor de magnitude 7,5;

primeiro tremor com magnitude 7 e segundo tremor de magnitude 7,5; Vítimas Fatais Confirmadas: Mínimo de 920 mortos (incluindo dois cidadãos brasileiros);

Mínimo de 920 mortos (incluindo dois cidadãos brasileiros); Feridos Registrados: Mais de 1.400 pessoas em atendimento hospitalar;

Mais de 1.400 pessoas em atendimento hospitalar; Projeção de Fatalidades (USGS): Modelos preditivos indicam que o total pode ultrapassar 10.000 mortos.

Entre as vítimas fatais brasileiras identificadas pelas autoridades consulares está Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos. Enquanto as equipes locais e internacionais avançam na remoção de escombros, o governo venezuelano formalizou um agradecimento público às nações que enviaram suporte imediato, destacando as operações conjuntas lideradas pelo Brasil e pelos Estados Unidos.