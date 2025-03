Avião pega fogo e faz pouso de emergência na China

O fogo começou em um dos compartimentos de bagagem superiores - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um voo da Hong Kong Airlines precisou fazer um pouso de emergência nesta quinta-feira, 20, após um incêndio no interior da aeronave. A viagem que tinha como destino Hong Kong teve que fazer um pouso imediato no Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle.

De acordo com a companhia aérea, o fogo começou em um dos compartimentos de bagagem superiores. O incidente foi controlado, e a empresa afirmou estar prestando suporte aos passageiros e à tripulação.

"O voo HX115 da Hong Kong Airlines, que partiu de Hangzhou para Hong Kong hoje, foi desviado e pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle devido a um incêndio no compartimento superior, que foi extinto com sucesso", informou a companhia em comunicado.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas, e a Hong Kong Airlines não detalhou se houve feridos entre os passageiros.