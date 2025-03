Descoberta assustadora: cobra letal desenvolve presas extras e intriga especialistas

Cientistas descobrem unidade de serpente com três presas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma ‘víbora da morte’ (Acanthophis antarcticus) apresenta uma mutação nunca antes vista intriga os cientistas e especialistas em répteis. O animal tem três presas venenosas ao invés de duas, como é costumeiro. Essa unidade está no Australian Reptile Park, na Austrália.

A descoberta foi feita durante um procedimento de extração de veneno, e lá foi registrado que o animal possui aproximadamente o dobro da capacidade de inoculação de veneno do que as unidades comuns do animal, embora ainda não seja claro se o rendimento maior realmente é da presa extra ou se esse indivíduo em específico produz altas quantidades de peçonha.

“Isso é algo que nunca vimos antes”, disse Billy Collett, gerente do Australian Reptile Park, à Live Science. “Temos essa víbora da morte no programa de veneno há cerca de sete anos, mas só recentemente notamos a terceira presa. Achei que ela simplesmente cairia com o tempo, mas um ano depois, ela ainda está lá!”

Além disso, ele comentou que a serpente ultra rara “pode realmente ser a víbora da morte mais perigosa do mundo”.

O serpente é uma das que possui o ataque mais rápidos do mundo, sendo capaz de morder e injetar a peçonha em menos de 0,15 segundos, possuindo um veneno neurotóxico capaz de paralisar e matar caso não seja tratado rapidamente.

Ainda não se tem uma explicação sobre o porquê do animal ter uma presa a mais, porém pode estar relacionado com o processo de troca dela. Parecido com a troca dos dentes dos humanos.

“É normal que as víboras da morte percam presas ao longo do tempo e as substituam por novas a cada poucos meses ou mais”, explicou Collett. “Infelizmente, não sabemos realmente o que causou o desenvolvimento da terceira presa fixa e atualmente não temos instalações para executar nenhum teste.”