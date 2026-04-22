MUNDO
Avião que transportava R$ 15 milhões cai e moradores saqueiam dinheiro
Acidente deixou o piloto morto e três pessoas feridas
Um avião bimotor caiu na região de San Isidro, em Minga Guazú, no Paraguai, deixando um piloto morto e três pessoas feridas. A aeronave transportava quatro ocupantes e caiu a cerca de 750 metros da pista do Aeroporto Internacional Guaraní.
O avião pertencia à empresa Aerotax e havia sido contratado pela Prosegur para uma operação de transporte de grandes quantias em dinheiro, aproximadamente US$ 5 milhões e R$ 15 milhões. Uma segunda aeronave, um Beechcraft Baron, também participava da missão e completou o trajeto sem problemas.
Após a queda, moradores da região chegaram rapidamente ao local e recolheram parte das cédulas espalhadas antes da chegada das autoridades. Segundo estimativas oficiais, ao menos US$ 2 milhões desapareceram.
De acordo com o comissário Carlos Duré, responsável pela investigação, há indícios de que parte do dinheiro foi levada por pessoas que se deslocaram até a área logo após o acidente. Buscas foram realizadas, mas até o momento não houve recuperação significativa dos valores.
Leia Também:
O caso ganhou novos desdobramentos com a suspeita de atuação de um grupo criminoso na região. Conforme as autoridades paraguaias, indivíduos estariam se passando por agentes públicos, utilizando uniformes falsos para intimidar moradores e exigir a devolução do dinheiro saqueado. Pelo menos um episódio desse tipo já foi registrado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes