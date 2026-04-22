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Avião que transportava R$ 15 milhões cai e moradores saqueiam dinheiro

Acidente deixou o piloto morto e três pessoas feridas

Victoria Isabel
Por

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Governo do Paraguai
Governo do Paraguai -

Um avião bimotor caiu na região de San Isidro, em Minga Guazú, no Paraguai, deixando um piloto morto e três pessoas feridas. A aeronave transportava quatro ocupantes e caiu a cerca de 750 metros da pista do Aeroporto Internacional Guaraní.

O avião pertencia à empresa Aerotax e havia sido contratado pela Prosegur para uma operação de transporte de grandes quantias em dinheiro, aproximadamente US$ 5 milhões e R$ 15 milhões. Uma segunda aeronave, um Beechcraft Baron, também participava da missão e completou o trajeto sem problemas.

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Após a queda, moradores da região chegaram rapidamente ao local e recolheram parte das cédulas espalhadas antes da chegada das autoridades. Segundo estimativas oficiais, ao menos US$ 2 milhões desapareceram.

De acordo com o comissário Carlos Duré, responsável pela investigação, há indícios de que parte do dinheiro foi levada por pessoas que se deslocaram até a área logo após o acidente. Buscas foram realizadas, mas até o momento não houve recuperação significativa dos valores.

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O caso ganhou novos desdobramentos com a suspeita de atuação de um grupo criminoso na região. Conforme as autoridades paraguaias, indivíduos estariam se passando por agentes públicos, utilizando uniformes falsos para intimidar moradores e exigir a devolução do dinheiro saqueado. Pelo menos um episódio desse tipo já foi registrado.

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