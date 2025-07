Barco afunda com 65 pessoas na Indonésia

Travessia tinha como destino o porto de Gilimanuk, em Bali - Foto: Divulgação | Basarnas

Uma balsa com 65 pessoas a bordo, afundou nesta quarta-feira, 2, em Bali, na Indonésia. A informação é da mídia local.

Quatro pessoas morreram e outras 23 foram retiradas com vida do mar, algumas em estado de inconsciência após ficarem expostas por horas às condições adversas do oceano.

De acordo com informações da Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas), a bordo, estavam 65 pessoas, entre elas, 53 passageiros e 12 tripulantes, além de 22 veículos, incluindo 14 caminhões.

O barco KMP Tunu Pratama Jaya afundou quase meia hora após de deixar o porto de Ketapang, em Java Oriental. Autoridades indonésias estão em operação de resgate para localizar os desaparecidos.

A travessia tinha como destino o porto de Gilimanuk, em Bali, em uma rota de aproximadamente 50 quilômetros.

Desde o naufrágio, buscas se concentram na área próxima ao local do acidente. Nove embarcações, incluindo rebocadores e botes infláveis, foram mobilizadas. Os trabalhos de resgate enfrentam dificuldades devido à escuridão e às ondas de até dois metros.

O transporte marítimo por balsa é comum no arquipélago da Indonésia, que tem mais de 17 mil ilhas. No entanto, desastres como esse são recorrentes, muitas vezes por descumprimento de regras de segurança ou superlotação das embarcações.

As autoridades continuam monitorando a situação e afirmam que os esforços para localizar os desaparecidos vão continuar sem interrupções.