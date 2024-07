Biden testa positivo para covid-19 em meio a disputa política nos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, em 17 de julho de 2024, dia em que testou positivo para Covid - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para covid-19 em Las Vegas, onde estava cumprindo uma agenda eleitoral, poucas horas depois de ter dito que poderia reconsiderar sua candidatura se surgisse algum problema médico.



"Estou me sentindo bem", disse Biden, de 81 anos, aos jornalistas enquanto embarcava no Air Force One para retornar à sua residência em Delaware, onde deve continuar com suas responsabilidades em isolamento, de acordo com a Casa Branca.



O anúncio encerrou imediatamente a agenda de Biden em Las Vegas, onde ele havia retornado de forma enérgica após a tentativa de assassinato contra seu rival, Donald Trump, e em meio a intensas pressões para desistir da candidatura devido à sua idade avançada.



Antes disso, o presidente cumprimentou e se reuniu com seus partidários da comunidade latina em um restaurante em Las Vegas e gravou uma entrevista para uma emissora de rádio.

Biden está lutando por sua candidatura após sua questionável participação no primeiro debate da campanha contra Trump, ocorrido há quase um mês, quando o presidente mostrou dificuldades para se expressar e parecia confuso e cansado em alguns momentos.

Apesar das pesquisas mostrarem desvantagem em relação ao republicano, Biden tem ignorado as críticas e os pedidos para desistir da corrida por um segundo mandato na Casa Branca.

No entanto, em um trecho de uma entrevista publicada nesta quarta-feira, ele disse que poderia reconsiderar sua candidatura se fosse diagnosticado com algum problema de saúde.

"Se eu tivesse algum problema médico que surgisse, se os médicos viessem e me dissessem 'você tem tal problema'", disse Biden ao canal BET quando questionado sobre o que o faria desistir da corrida pela Casa Branca.

Quase dois terços de seu próprio partido querem que o presidente se afaste, de acordo com uma recente pesquisa da Associated Press e do Centro de Pesquisa NORC.

O influente congressista Adam Schiff se tornou na quarta-feira o democrata de maior peso a pedir que Biden, para "assegurar seu legado", desista de sua tentativa de reeleição.

Decepção

Biden "está vacinado e tomou doses de reforço, e apresenta sintomas leves", disse sua porta-voz, Karine Jean-Pierre, oficializando assim o diagnóstico.

O presidente apresentou na tarde desta quarta-feira "sintomas respiratórios superiores, incluindo rinorreia [secreção nasal] e tosse não produtiva, com mal-estar geral", detalhou o boletim médico incluído no comunicado.

A notícia foi divulgada minutos depois de Janet Murguía, presidente da UnidosUS, anunciar que o presidente cancelava sua participação no evento anual da maior organização nacional de direitos civis dos latinos, um importante grupo demográfico em sua campanha pela Casa Branca.

"Ele expressou sua decepção por não poder estar presente esta tarde", disse Murguía às mais de mil pessoas que aguardavam o presidente no MGM Convention Center em Las Vegas.

"O presidente esteve em muitos eventos como sabemos, e testou positivo para covid", acrescentou Murguía, causando um suspiro na audiência, que se dispersou minutos depois.

"Lamento muito por ele não ter vindo, nunca vi um presidente então teria gostado de vê-lo", disse Anne Vilagut, que estava no almoço.

No entanto, Vilagut disse não estar preocupada com a saúde do presidente e sua idade avançada. "Acredito que ele é forte e se recuperará muito em breve."

"Lamento profundamente não poder ouvir do próprio presidente dos Estados Unidos qual é sua posição diante das adversidades e desafios dos hispânicos nos Estados Unidos", disse Alexandra Moya, uma republicana que decidiu votar no Partido Democrata pela primeira vez em 2020, quando seu partido nomeou Donald Trump.

Para Moya, a idade de Biden também não é um problema: "ele é apenas três anos mais velho que o outro [Trump]".

Na terça-feira, o presidente havia participado da conferência anual da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP, na sigla em inglês), onde surpreendeu os presentes com um discurso enérgico.



