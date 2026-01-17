LUTO
Bilionário dono da Fiorentina, Rocco Commisso morre aos 76 anos
Morte do empresário italiano foi confirmada pelo clube de futebol
Por Redação
O empresário bilionário Rocco Commisso morreu aos 76 anos neste sábado, 17. A morte do italiano foi confirmada pela Fiorentina, clube de futebol do qual era proprietário e presidente desde 2019.
Em nota, a Fiorentina lamentou a perda de Rocco após um longo período de cuidados médicos.
“Depois de um longo período de cuidados, nosso amado presidente nos deixou e hoje todos nós lamentamos a sua morte. Sentimos sua falta e sempre sentiremos sua falta”, diz o comunicado. A causa da morte não foi divulgada.
História
Nascido na região da Calábria, na Itália, Rocco Commisso concluiu os estudos na Mount Saint Michael Academy em 1967 e se formou em Engenharia Industrial pela Universidade de Columbia, instituição da qual se tornou apoiador do futebol universitário.
Em 2021, passou a integrar a lista da revista Forbes de bilionários proprietários de clubes de futebol, com patrimônio estimado em US$ 7,4 bilhões à época, o equivalente a cerca de R$ 39,7 bilhões atualmente.
Rocco deixa a esposa, Catherine, com quem manteve casamento por mais de 50 anos, e os filhos Giuseppe e Marisa.
