MUNDO
LUTO

Bilionário dono da Fiorentina, Rocco Commisso morre aos 76 anos

Morte do empresário italiano foi confirmada pelo clube de futebol

Redação

Por Redação

17/01/2026 - 11:31 h | Atualizada em 17/01/2026 - 12:07
Imagem ilustrativa da imagem Bilionário dono da Fiorentina, Rocco Commisso morre aos 76 anos
-

O empresário bilionário Rocco Commisso morreu aos 76 anos neste sábado, 17. A morte do italiano foi confirmada pela Fiorentina, clube de futebol do qual era proprietário e presidente desde 2019.

Em nota, a Fiorentina lamentou a perda de Rocco após um longo período de cuidados médicos.

“Depois de um longo período de cuidados, nosso amado presidente nos deixou e hoje todos nós lamentamos a sua morte. Sentimos sua falta e sempre sentiremos sua falta”, diz o comunicado. A causa da morte não foi divulgada.

História

Nascido na região da Calábria, na Itália, Rocco Commisso concluiu os estudos na Mount Saint Michael Academy em 1967 e se formou em Engenharia Industrial pela Universidade de Columbia, instituição da qual se tornou apoiador do futebol universitário.

Em 2021, passou a integrar a lista da revista Forbes de bilionários proprietários de clubes de futebol, com patrimônio estimado em US$ 7,4 bilhões à época, o equivalente a cerca de R$ 39,7 bilhões atualmente.

Rocco deixa a esposa, Catherine, com quem manteve casamento por mais de 50 anos, e os filhos Giuseppe e Marisa.

bilionários empresários esporte Fiorentina Futebol Futebol internacional Futebol Italiano Rocco Commisso

