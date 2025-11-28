VINGANÇA CRIATIVA
Bomba de tinta: cansados de furtos, moradores estão dando o troco
Trata-se de bombas coloridas que liberam tinta ao serem abertas
Por Jair Mendonça Jr
O furto de pacotes deixados nas varandas das residências é um problema crescente nos Estados Unidos. Dados locais revelam que cerca de 58 milhões de pacotes foram roubados em 2024, na Flórida.
Para proteger suas encomendas, moradores estão adotando uma solução criativa. Eles estão instalando dispositivos de segurança na ecomenda e essa solução está sendo chamada de "pacotes iscas", que aparentam ser entregas normais, mas contêm GPS ou mecanismos surpresa.
Trata-se de bombas coloridas, criadas por Mark Rober, ex-engenheiro da NASA, que liberam tinta ao serem abertas, atingindo e ,principalmente, surpreendendo os “ladrões”.
Veja o vídeo
