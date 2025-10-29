Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Furto de cabos de energia afeta 7,6 mil pessoas na Bahia em 2025

1.515 ocorrências desse tipo foram registradas em 2025

Redação

Por Redação

29/10/2025 - 20:49 h
Por mais que o número ainda seja alto, ele apresenta uma redução quando comparado ao mesmo período no ano passado
Por mais que o número ainda seja alto, ele apresenta uma redução quando comparado ao mesmo período no ano passado -

O furto de cabos de energia afeta 7.6 mil pessoas na Bahia no ano de 2025, aponta levantamento da Neoenergia Coelba entre os meses de janeiro a setembro. Por mais que o número ainda seja alto, ele apresenta uma redução quando comparado ao mesmo período no ano passado.

Comparando com o mesmo recorte de tempo no ano de 2024, é notado uma redução de 60%. O menor impacto aos consumidores é resultado das ações da distribuidora voltadas à instalação de tecnologia e aumento da resiliência da rede elétrica.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O furto de cabos é uma prática criminosa que afeta milhares de pessoas e compromete o funcionamento de serviços essenciais, como hospitais e escolas. Sabendo deste problema, que é nacional, intensificamos nossas ações em campo e investimentos em tecnologias, resultando em um menor número de clientes afetados”, destaca Thiago Martins, Superintendente Técnico da Neoenergia Coelba.

Quantidade de furtos

No total, foram registradas 1.515 ocorrências no ano de 2025, uma redução quando comparado ao mesmo período no ano de 2024, que registrou 1.603 casos, ou seja, uma redução de 5%.

Os municípios que mais apresentam ocorrências são:

  • Salvador: 322 casos;
  • Feira de Santana: 148 casos);
  • Conceição do Coité: 119 casos;
  • Serrinha: 102 casos;
  • Camaçari: 87 casos.

Investimento para diminuir o impacto

A Neoenergia Coelba investiu para que a rede elétrica se tornasse mais robusta e resiliente. A distribuidora implantou mais de 2 mil equipamentos que permitem a recomposição dos consumidores em até 60 segundos em caso de interrupções (self-healing).

Leia Também:

Wagner detona ação no Rio: "Operação com mortos jamais será exitosa"
"Polícia tem que cuidar da vida”, diz Jerônimo após megaoperação no Rio
Rosemberg Pinto reforça que “saúde do município é a atenção básica”
Jerônimo diz estar abalado por operação no Rio e defende PEC da Segurança

Outra iniciativa da distribuidora é a construção de novas redes elétricas, possibilitando maior flexibilidade operacional. Somente em 2025, 30 novos circuitos foram construídos pela Neoenergia Coelba. O sistema também possui mais de sete mil religadores, que permitem as manobras entre os diferentes circuitos e normalizam os clientes com rapidez.

Medidas para cobrir o furto

Além das tecnologias, a distribuidora ainda intensificou as ações de monitoramento e medidas operacionais para dificultar o acesso indevido à rede elétrica. Entre as ações estão:

  • instalação de inibidores de acesso nos postes de energia;
  • substituição das caixas subterrâneas por materiais chumbados com concreto e solda.

A empresa também desenvolveu um dispositivo que realiza a blindagem de cabos que compõem os religadores. Quando esses fios são furtados, os religadores ficam inoperantes e a normalização de uma ocorrência que aconteceria em segundos, pode levar horas.

Canal de denúncia

A distribuidora reforça que qualquer cidadão pode ajudar a combater a prática. Caso alguém seja visto manipulando a rede elétrica sem a farda da Neoenergia Coelba, a população deve denunciar pelo Disque Denúncia Bahia (181).

Em caso de falta de energia, o contato deve ser feito pelo teleatendimento 116.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia FURTO DE CABOS Neoenergia Coelba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Por mais que o número ainda seja alto, ele apresenta uma redução quando comparado ao mesmo período no ano passado
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Por mais que o número ainda seja alto, ele apresenta uma redução quando comparado ao mesmo período no ano passado
Play

Secretário do RJ compara operações do Rio e da Bahia, e Werner reage

Por mais que o número ainda seja alto, ele apresenta uma redução quando comparado ao mesmo período no ano passado
Play

Enfermeira instala câmeras e flagra abuso sexual contra mãe acamada na Bahia

Por mais que o número ainda seja alto, ele apresenta uma redução quando comparado ao mesmo período no ano passado
Play

Casal líder do CV na Lapinha é alvo de prisão em operação da PC

x