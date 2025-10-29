Furto de cabos de energia afeta 7,6 mil pessoas na Bahia em 2025

Por mais que o número ainda seja alto, ele apresenta uma redução quando comparado ao mesmo período no ano passado - Foto: Divulgação

O furto de cabos de energia afeta 7.6 mil pessoas na Bahia no ano de 2025, aponta levantamento da Neoenergia Coelba entre os meses de janeiro a setembro. Por mais que o número ainda seja alto, ele apresenta uma redução quando comparado ao mesmo período no ano passado.

Comparando com o mesmo recorte de tempo no ano de 2024, é notado uma redução de 60%. O menor impacto aos consumidores é resultado das ações da distribuidora voltadas à instalação de tecnologia e aumento da resiliência da rede elétrica.

“O furto de cabos é uma prática criminosa que afeta milhares de pessoas e compromete o funcionamento de serviços essenciais, como hospitais e escolas. Sabendo deste problema, que é nacional, intensificamos nossas ações em campo e investimentos em tecnologias, resultando em um menor número de clientes afetados”, destaca Thiago Martins, Superintendente Técnico da Neoenergia Coelba.

Quantidade de furtos

No total, foram registradas 1.515 ocorrências no ano de 2025, uma redução quando comparado ao mesmo período no ano de 2024, que registrou 1.603 casos, ou seja, uma redução de 5%.

Os municípios que mais apresentam ocorrências são:

Salvador: 322 casos;

Feira de Santana: 148 casos);

Conceição do Coité: 119 casos;

Serrinha: 102 casos;

Camaçari: 87 casos.

Investimento para diminuir o impacto

A Neoenergia Coelba investiu para que a rede elétrica se tornasse mais robusta e resiliente. A distribuidora implantou mais de 2 mil equipamentos que permitem a recomposição dos consumidores em até 60 segundos em caso de interrupções (self-healing).

Outra iniciativa da distribuidora é a construção de novas redes elétricas, possibilitando maior flexibilidade operacional. Somente em 2025, 30 novos circuitos foram construídos pela Neoenergia Coelba. O sistema também possui mais de sete mil religadores, que permitem as manobras entre os diferentes circuitos e normalizam os clientes com rapidez.

Medidas para cobrir o furto

Além das tecnologias, a distribuidora ainda intensificou as ações de monitoramento e medidas operacionais para dificultar o acesso indevido à rede elétrica. Entre as ações estão:

instalação de inibidores de acesso nos postes de energia;

substituição das caixas subterrâneas por materiais chumbados com concreto e solda.

A empresa também desenvolveu um dispositivo que realiza a blindagem de cabos que compõem os religadores. Quando esses fios são furtados, os religadores ficam inoperantes e a normalização de uma ocorrência que aconteceria em segundos, pode levar horas.

Canal de denúncia

A distribuidora reforça que qualquer cidadão pode ajudar a combater a prática. Caso alguém seja visto manipulando a rede elétrica sem a farda da Neoenergia Coelba, a população deve denunciar pelo Disque Denúncia Bahia (181).

Em caso de falta de energia, o contato deve ser feito pelo teleatendimento 116.